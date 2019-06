Projekt in Kapellen : In den Ferien Naturforscher werden

Auch der Bau eines Bienenhotels gehört zu der Ferienaktion des Nabu. Foto: Kotzan/Nabu/Sabine Kotzan

Kapellen Zur Ferienaktion „Grüne Woche für Naturforscher in St. Bernardin“ vom 15. bis 19. Juli lädt der Nabu ein. An fünf Tagen jeweils von 10 bis 14 Uhr erforschen Kinder von sechs bis zwölf Jahren unter der Leitung von Sabine Kotzan vom Nabu eine Woche lang Tiere und Pflanzen, erproben sich im Gärtnern, lernen den Geschmack der Wild- und Küchenkräuter kennen, bereiten eine kleine Mahlzeit aus leckeren alten Gemüsesorten zu, machen den Wildbienen-Führerschein und verbringen eine entspannte Zeit in dem prächtigen Bauerngarten und Park von St.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Bernardin. Regenfeste, alte Kleidung, wasserfeste Schuhe, Sonnencreme und -kappe, Lunchpaket und Getränkesind mitbringen.

Anmeldung: Nabu Kreisverband Kleve, Telefon 0157 78315389, Leader@nabu-kleve.de, Kosten: 40 Euro. Treffpunkt: Haupteingang der Wohnanlage St. Bernardin, St. Bernardin-Straße 64 am Ortsrand von Kapellen.