Sakrale Kunst : Heiliger Aloysius erstrahlt in neuem Glanz

Auwel-Holt Die Holzfigur in Auwel-Holt wurde restauriert. Die Künstlerin Beate Klein leistete die Arbeit. Die Sparkasse sponserte einen großen Teil der Kosten.

Im Straelener Stadtarchiv belegen Unterlagen, dass die St.-Aloysius-Figur am Schulweg in Auwel-Holt bereits seit der Errichtung des ehemaligen Pastorates im Jahr 1868 in einer eigens hierfür geschaffenen Gebäude-Nische ihren Platz eingenommen hat. Der heilige St. Aloysius ist der Schutzpatron der Kranken und der Kinder. Somit wacht er insbesondere über die Kinder, die die Grundschule und den Kindergarten in unmittelbarer Nachbarschaft besuchen.