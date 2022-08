Musikverein Auwel-Holt : Maisfeld wird zum Konzertsaal

Auwel-Holt Der Musikverein Auwel-Holt begeisterte mit der Aktion über 600 Besucher. Ein Highlight ist die riesige Bühne aus großen Strohballen, auf der über 70 Holter Musiker Platz finden.

Der Musikverein Auwel-Holt ist eine umtriebige Gemeinschaft. Davon konnten sich die über 600 Besucher des dritten Maisfeldkonzert am Dienstag an der Holter Molkerei überzeugen. Die Idee, ein Konzert in einem Maisfeld stattfinden zu lassen, wurde durch Corona geboren. „Wir hatten während der Pandemie große Probleme, in geschlossenen Räumen zu spielen. Das Winterkonzert fiel aus. Und so haben wir 2020 gedacht, machen wir doch mal ein Konzert mit Abstand in einem Maisfeld“, sagte der Vorsitzende Andreas Rattmann.

Eine langfristige Planung mit einem festen Termin ist allerdings nicht möglich. „Wir haben uns erst drei Tage vorher entschieden, das Konzert am Dienstag steigen zu lassen. Die Wetterbedingen waren optimal, kein Regen, eine tropische Nacht und kein Wind wegen der Brandgefahr“ , so der Vorsitzende. Dann ging alles Schlag auf Schlag. Alle Mitglieder packten mit an. Das Maisfeld muss auf eine entsprechende Höhe geschnitten und Wege und Nischen für die Besucher gemäht werden. Die Beleuchtung, die Clemens Rattmann zur Verfügung stellt, musste ebenso verkabelt werden wie die aufwändige Technik. Ein Highlight ist die riesige Bühne aus großen Strohballen, auf der schließlich über 70 Holter Musiker Platz finden. Da wird dann mit einer Menge Man- und Frauenpower zu Werke gegangen, um dieses Event förmlich aus den Boden zu stampfen. Der Abend selbst ist dann schon ein besonderes Erlebnis. Das fängt bereits im Eingangsbereich des Maisfeldes an, wo man vergebens einen Getränkestand sucht. Da bedienen sich die Besucher gegen eine Spende selbst an den auf Paletten bereitgestellten Getränken. „Da haben wir in der Vergangenheit gute Erfahrungen gemacht, ich hoffe wir bleiben auch bei der höheren Besucherzahl in diesem Jahr finanziell über dem Strich“, sagte Vorsitzer Andreas Rattmann. Pünktlich ums 19.30 Uhr wurde dann das Publikum durch den 2. Vorsitzenden Werner Janssen begrüßt. Dann übernahm Andreas Rattmann, der zwischen Tenorhorn und Mikrofon wechselte und sachkundig mit einigen launigen Schlenkern das Programm moderierte. Dirigentin Petra Bonten, die seid neun Jahren den Takt angibt und einmal in der Woche zu den Proben aus Sittard anreist, hatte gemeinsam mit den Musikern ein breites Potpourri an Liedern, das Jung und Alt begeisterte, zusammengestellt. Ein wenig Kirmesstimmung kam auf, als der komplette Auwel-Holter Hofstaat sich auf der Bühne präsentierte und eine Tanzeinlage im Maisfeld gab. Neben Marschmusik gab es aber auch Kölsche Klänge und mit einsetzender Dämmerung einige stimmungsvolle Gesangseinlagen. Mit dem Lied „One Moment in Time“ von Whitney Houston begeisterte Saxophonistin Katja Heufs das Publikum. Auch im Duett mit Janis Mysar sorgten die beiden Sängerinnen mit dem Song „Ehrenwort“ der Band „Fäaschtbänkler“ zum Abschluss noch einmal für Gänsehautfeeling. Ob es im nächsten Jahr eine vierte Auflage des Maiskonzertes geben wird, darauf will sich der Musikverein noch nicht festlegen.