Heimat-Serie : Arcen ist immer einen Ausflug wert

Arcen Die Vielfalt ist beeindruckend: Von der Fahrradtour mit Pommes und Eis bis zum Brauereibesuch oder Entspannen im Thermalbad. Ostern ist Ritterspektakel in den Schlossgärten.

Urlaub direkt vor der Haustür: Das niederländische Städtchen Arcen lockt vor allem im Sommer ungezählte Besucher aus dem Nachbarland. Für die Gäste aus dem Gelderland ist der Weg zum an Walbeck angrenzenden Kleinod besonders kurz. Da muss man sich nicht unbedingt mit den anderen um die oft knappen Parkplätze im Ortskern streiten, sondern fährt entspannt mit der Fiets in das Dorf an der Maas. Pommes, Pfannkuchen oder Eis, gern auch alles, sind dann meist Pflichtprogramm.

Auch die Tore der Schlossgärten Arcen sind seit zwei Wochen wieder geöffnet. Derzeit dreht sich dort alles um den Frühling. Zehntausende Frühjahrsblüher und Stinsenpflanzen bringen mit den rund 40.000 Stiefmütterchen richtig Farbe in den Park. Die besten niederländischen Züchter stellen ihre schönsten Narzissen in der ‚Narzissenparade‘ im Schloss aus. Jede Woche werden sie vom Blumenteam der Schlossgärten zu besonderen Blumensträußen gebunden.

Am Osterwochenende gehört das Schloss den Rittern: Das Ritterspektakel lädt zur Reise durch die Geschichte des Landgutes Arcen ein. Rund um das Schloss und auf dem Turnierfeld finden Schwertkämpfe, Feldschlachten und Waffendemonstrationen statt. Das Motto lautet in diesem Jahr „Die Zerstörung des Klosters Barbaras Weerd“. Es erinnert an das Kloster, das 1452 von den Franziskanern gegründet wurde und 1586 von 200 Spaniern gegen Staatstruppen verteidigt wurde. Nachdem eine Einnahme des Klosters nicht gelang, wurde es in Brand gesetzt. Nur sieben Spanier überlebten den Brand und das Kloster wurde nie wieder aufgebaut.