Gastronomie-Event : Aldekerker genießen ganz in Weiß

An langen Tafeln hatten die Teilnehmer des zweiten White Table Dinners Platz genommen. Es kam zu angeregten Gesprächen, während man die kulinarischen Köstlichkeiten genoss. Foto: Evers, Gottfried (eve)

Aldekerk Nach dem Erfolg der Premiere im vergangenen Jahr erlebte das White Table Dinner seine zweite Auflage. Rund 450 gut gelaunte Menschen genossen an langen Tafeln einen schönen Abend auf der Marktstraße.

Von Liss Steeger

„Bunte Vielfalt ganz in Weiß“ erlebten in Aldekerk rund 450 gut gelaunte Menschen beim zweiten White Table Dinner auf der für Fahrzeuge gesperrten Marktstraße. Beim Ideenwettbewerb zum 20-jährigen Bestehen der Heimatstube hatte sich Andrea Niederholz an ein White-Table Dinner in Düsseldorf erinnert. Nur ein Jahr später wurde ihre Idee mit Unterstützung der Gemeinde umgesetzt und fand großen Anklang. In diesem Jahr wurde die Veranstaltung komplett unter der Regie des Heimatvereins Aldekerk durchgeführt.

Die Turmbläser vom Musikverein, die auch Silvester von der Empore des Kirchturms spielen, eröffneten die Veranstaltung feierlich mit der Eurovisionsmelodie. Mit „Bach vom Dach“ als verstärktes Orgelspiel von Organist Karl Hammans gab es weitere Gänsehauteffekte. Die Vorsitzende des Heimatvereins, Irmgrid Bappert, begrüßte schmunzelnd: „Wir wurden in diesem Jahr ins kalte Wasser geworfen, das aber höchstens lauwarm war.“ Ihr Mann Peter Bappert, mit im Orgateam, verteilte mit anderen Sektflaschen, die zu jedem Tisch gehörten.

Info Woher das White Table Dinner stammt Ursprung Das White Table Dinner stammt nicht etwa aus England oder Amerika, sondern aus Frankreich. In Paris trafen sich festlich in Weiß gekleidete Gäste als Notlösung wegen fehlender Räumlichkeit auf einem öffentlichen Platz und beschlossen eine jährliche Wiederholung im Sommer. Besonderheit Zu dem eleganten Dinner unter freiem Himmel bringen die Gäste Speisen und Getränke selbst mit, auch die Tischdekoration mit Tischtüchern und Geschirr sollte weiß sein.

Der Wunsch nach regem Zuspruch ging in Erfüllung. Der Trend des Dinierens an langer Tafel ist vielleicht auch deshalb in Aldekerk angekommen, weil es im Ort weder eine Oster- noch eine Herbstkirmes gibt. Der stellvertretende Bürgermeister Hermann Heinemann zitierte in seiner Ansprache den großen Goethe: „Tages Arbeit! Abends Gäste! Saure Wochen! Frohe Feste!“.