Zusätzlicher Impfstoff geht an Menschen mit Vorerkrankungen : Ab Mittwoch wird in Geldern geimpft

Bereit für die ersten Termine: Blick auf den Check-in der Impfstelle Geldern des Impfzentrums Kreis Kleve. Foto: Kreis Kleve – Jonas Niersmann

Geldern Durch zusätzlichen Impfstoff können über 4400 Personen mit Vorerkrankungen im Kreis Kleve kurzfristig vor Corona geschützt werden. Der Kreis Kleve startet deshalb vorzeitig den Betrieb der Impfstelle in der Sekundarschule Niederrhein. Hausärzte und Internisten wählen die Patienten aus.

Ab Mittwoch wird auch in Geldern geimpft. Die neue Impfstelle des Kreises Kleve in den Räumen der Sekundarschule Niederrhein nimmt vorzeitig ihren Betrieb auf. Grund ist eine Mitteilung des Landesgesundheitsministeriums, die den Kreis am späten Freitagnachmittag erreicht hat. Die Menge der zusätzlichen Impfdosen ist nochmals erhöht worden. Der Kreis Kleve hat deshalb am Wochenende alle Anstrengungen unternommen, die zweite Impfstelle in Geldern schon am Mittwoch, 31. März, eröffnen zu können. Ursprünglich sollte sie nach Ostern an den Start gehen. In dieser Woche werden dort ausschließlich Menschen mit Vorerkrankungen geimpft werden.

Ursprünglich sollten Bürger mit Vorerkrankungen erst nach Ostern in den Hausarztpraxen ein Impfangebot erhalten. Doch nun steht mehr Biontech/Pfizer-Impfstoff bereit. Die Organisation der einwöchigen Zusatzaktion in den Impfzentren wurde in die Hände der Kreise und kreisfreien Städte gelegt. Für den Kreis Kleve steigt die Zahl der zusätzlichen Impftermine somit von 2250 auf über 4400.

info Barrierefrei im Einbahnstraßensystem Standort Turnhalle der Sekundarschule Niederrhein an der Anne-Frank-Straße in Geldern. Kapazität Zwei Impfstraßen für bis zu 400 Impfungen am Tag. Ablauf Wie beim Impfzentrum in Kalkar – vom Check-in über die Impfstraßen bis zum Nachwartebereich. Alles auf rund 600 Quadratmetern – barrierefrei im Einbahnstraßensystem.

Das Gesundheitsamt hat die Hausärzte und Internisten im Kreisgebiet angeschrieben und auf dieses zusätzliche Impfangebot hingewiesen. Für diese Impfaktion richtete der Kreis Kleve kurzfristig ein weiteres Online-Buchungsportal ein. Nach Rücksprache mit der Kassenärztlichen Vereinigung wurden die Hausärzte und Internisten gebeten, jeweils ihren 20 Patienten mit Vorerkrankungen gemäß der Corona-Impfverordnung und höchster Vulnerabilität, also hoher möglicher Gefährdung durch Covid-19, einen Impftermin im Impfzentrum Kreis Kleve anzubieten. Die Termine müssen über das Online-Portal gebucht werden. Am Samstagnachmittag wurde mit einem weiteren Schreiben an die Hausärzte und Internisten die Zahl der Termine pro Arzt um weitere 15 auf insgesamt 35 erhöht. Landrätin Silke Gorißen: „Ich bedanke mich bei der Kassenärztlichen Vereinigung Nordrhein sowie den Hausärzten und Internisten im Kreisgebiet für ihre Unterstützung bei der Realisierung dieser kurzfristigen Sonder-Impfaktion.“