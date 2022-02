Geldern : Frisch geboostert in den Unterricht

Frisch geboostert in den Unterricht

Geldern 50 Schüler nahmen in Geldern das niederschwellige Impfangebot des Berufskollegs Liebfrauenschule wahr. Das war das dritte Impfangebot des Berufskollegs des Bistums Münster nach den Sommerferien.

„Das hat nichts mit logischem Denken zu tun!“ Katharina Schüren, 18-jährige angehende Heilerziehungspflegerin von der Liebfrauenschule Geldern, hat kein Verständnis für Coronaleugner. Das nunmehr dritte Impfangebot des Berufskollegs des Bistums Münster nach den Sommerferien kam für sie wie gerufen. Und sie war nicht die einzige, die sich zur Impfung durch die Gelderner Praxis von Guido Herdemann anmeldete. Rund 50 Schülerinnen und Schüler nahmen das niederschwellige Angebot wahr, um sich in der Schule gegen Covid-19 impfen zu lassen. Es waren fast ausschließlich Booster-Impfungen.

Ein wenig aufgeregt vor dem Pieks waren natürlich viele, doch größere Impf-Nebenwirkungen erwartete niemand. „Ich hatte bei den ersten Malen nicht mal Schmerzen im Bereich des Arms!“ erinnerte sich Matthias Artz (16). Wie alle anderen Geimpften kennt er natürlich viele, die bereits mit Corona infiziert waren. Lorina Schroeter (17) erzählt: „Eine Bekannte von mir, die ebenfalls erst 17 ist, war lange im Krankenhaus und litt unter Atemnot. Sie musste anschließend sogar in die Reha!“

Aber auch die Mitmenschen standen für viele im Mittelpunkt, so auch für Jasmine Blumtritt: „Ich kenne einige, die durch eine Infektion besonders gefährdet wären. Auch sie will ich durch meine Impfung schützen!“ Sie freute sich, in der Schule nun unbürokratisch einen Impftermin bekommen zu haben. „Das ging schneller als bei meinem Hausarzt!“