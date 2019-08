Kommentar „Unsere Woche“ : Unternehmen in der Region halten

Das Logistikzentrum von „77store“ wird in Veert gebaut, das Unternehmen kann in der Region bleiben. Doch immer öfter fehlen passende Flächen.

Unabhängig davon, wie man zum Thema Online-Handel steht: Dass das Logistikzentrum von „77store“ in Veert gebaut wird und das Unternehmen mit den Arbeitsplätzen damit in der Region bleibt, ist ein Erfolg. Punktum. Es zeigt aber auch, dass es immer schwieriger wird, boomenden Unternehmen vor Ort passende Grundstücke anzubieten.

Geldern hat das Glück, dank der privatwirtschaftlichen Idee des Gewerbeparks Veert-Süd, gerade noch mal so ein Riesengrundstück anbieten zu können. Hermann Tecklenburg sei es gedankt. Kevelaer muss den Online-Händler ziehen lassen. Anderswo sieht es ähnlich aus. Bei allem Verständnis für einen zurückhaltenden Umgang mit Flächen: So wie es nicht sein sollte, dass eine junge Familie nicht in ihrem Heimatdorf bleiben kann, weil es keine Bauplätze mehr gibt, so sollte auch ein Unternehmen Möglichkeiten haben, sich an seinem Stammsitz weiterzuentwickeln.