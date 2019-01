Image-Film : Hommage an die Straelener Feuerwehr

Das sind die Mitgleder der Straelener Feuerwehr. Was sie im Alltag erleben, zeigt der neue Imagefilm. Foto: Dominique Müller

Straelen Ein aufwendig gedrehter Imagefilm zeigt, was die Ehrenamtlichen tagtäglich leisten. Viereinhalb Drehtage liegen hinter der Crew. Beim Neujahrsempfang des Bürgermeisters ist die Vorpremiere, bei der Blaulicht-Nacht die Premiere.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Splitternde Scheiben, lodernde Flammen, das ist für den Feuerwehrmann und Leiter der Feuerwehr Straelen Thorsten Fischer kein verwunderlicher Anblick. Die Umstände, wie dieser Augenblick eingefangen wurde, hingegen schon. Begleitet wurden er und sein Team bei der Übung von einem Kamerateam. Entstanden ist ein aufwendiger Imagefilm mit gewaltiger Musik, die unterstreicht, dass die Männer und Frauen regelmäßig alles geben, wenn sie für andere im Einsatz sind. Gezeigt wird der Film erstmals beim Neujahrsempfang des Straelener Bürgermeisters am Freitag und dann natürlich bei der Blaulicht-Nacht am Samstag, 12. Januar in Straelen.

Insgesamt viereinhalb Drehtage durchlebten die Ehrenamtlichen der Feuerwehr. Vorher wurde ein Storyboard entwickelt. Es wurde genau festgelegt, wann und wo welche Szene gedreht wird. Zu sehen ist der ausgeklügelte Plan in der Straelener Steuerberatergesellschaft Dr. Müller Hufschmidt. Das ist kein Zufall. Die Brüder Dominique und Nicolai Müller stecken hinter der Idee des Imagefilms, oder besser gesagt ihre Initiative „Jobsuche Niederrhein hilft“.

Info Jobsuche Niederrhein hilft Vereinen Was Vereine aus Straelen, Geldern, Kevelaer und Kleve können auf finanzielle Unterstützung hoffen. Wie Der Verein oder die Organisation muss als gemeinnützig anerkannt sein und eine Idee haben, wofür sie brennt und wofür sie das Geld ausgeben würden. Wann Bis Ende Januar können sich Vereine bewerben mit einer Begründung, warum die Spende an ihr Projekt gehen soll. Mail an: Jobsuche.hilft@clever-fuehren.de.

Die Jobsuche Niederrhein ist ein modernes Online-Portal, das Jobsuchende und niederrheinische Unternehmen zusammenführen will. Firmen können sich auf der Internetseite Jobsuche-Niederrhein mit ihren Profilen vorstellen, ihre Vorzüge benennen und so einen ersten Eindruck vermitteln, was ihr Unternehmen ausmacht und wer zu ihnen passen könnte. Jedes dieser Unternehmen spendet pro Monat einen Euro. Das Geld soll in der Region bleiben, für soziale Projekte. Das ist die Idee dahinter, aber noch nicht alles. Die Brüder gehen noch einen Schritt weiter. Jedes Jahr erhalten zwei ehrenamtliche Organisationen die Chance, ein Video-Porträt zu bekommen im Gesamtwert von 4.900 Euro. Sinn dahinter ist, dass die Ehrenamtliche viel für andere leisten, sich es aber nie leisten könnten, mit einem professionellen Imagefilm für ihre Arbeit zu werben, erklären die beiden Straelener Brüder. „Es gibt ganz viele tolle Projekte“, sagt Nicolai Müller. Die Feuerwehr Straelen war sozusagen die Auftaktveranstaltung, die absolute Premiere.

Pepe Caspers filmt die Ehrenamtlichen der Straelener Feuerwehr bei einer Übung. Foto: Clever Führen Foto: Dominique Müller

Dominique Müller ist voll des Lobes. Es ist nicht sein erstes Filmprojekt und er stellt erstaunt fest, dass die festgelegten Drehzeiten sogar noch unterboten werden konnten. „Das sind Profis, die es gewohnt sind, in klaren Strukturen zu arbeiten“, sagt er nach dem Dreh mit den Straelener Feuerwehrleuten. Dabei war nicht alles so einfach, trotz Drehbuch. „Wir hatten oft mit schwierigem Wetter zu kämpfen“, sagt Dominique Müller, der für die Produktionsleitung und Regie zuständig ist und die Luftaufnahmen. Wenn Regen fehlte, musste künstlicher Nieselregen her, so dass bei winterlichen Temperaturen der Dreh nicht immer angenehm war. Veredelt wurden die vielen Stunden Filmmaterial in der Nachbearbeitung von Pepe Caspers, der auch hinter der Kamera stand, wie auch Jan Venten.