Klassik in Geldern : Opern-Hits im Walbecker Regen

Klassik in Geldern

Walbeck Wegen Corona war die Reihe „Oper im Espresso-Format“ ins Waldfreibad umgezogen. Rund 50 Zuschauer trotzten dem schlechten Wetter und spendeten für die Kurzversion von „La Bohème“ viel Beifall.

Mit guten Wetterbedingungen wäre der aus Pandemie!gründen neu gewählte Standort im Waldfreibad Walbeck für die „Oper im Espresso-Format“ mit großer Bühne optimal gewesen. So saß am Dienstagabend zwar das Ensemble im Trockenen, aber die wenigen Zuschauer konnten auf der durchnässten Wiese nicht gemütlich Platz nehmen. Gut, dass ein paar Stühle zur Verfügung standen.

Der staatlich geförderte Verein „Music to go“ präsentierte in einer eineinhalbstündigen Kompaktversion den Opern-Klassiker „La Bohème“ von Giaccomo Puccini (1858-1924), der nach Verdi als bedeutendster italienischer Opernkomponist gilt. Vier Opernsänger bringen in der komprimierten Fassung die beliebten „Hits“ der Oper auf die Bühne, ein Streichquartett fungiert als Orchester. Die schwierige Interpretation meisterte Dirigent Han Gyul Song zuverlässig.