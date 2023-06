Kölsche Tön in Walbeck „Kasalla“ feiert mit Publikum in Walbeck

In ihren kurzen, türkisblauen Shorts mit weißen Shirts wirkten die Jungs von „Planschmalöör“, als wollten sie gleich nach der Vorstellung ins Schwimmerbecken abtauchen. In der Tat, die Erfrischung wäre nicht nur für die Vorband zum Greifen nahe gewesen. Doch am Show-Abend waren im Waldfreibad Walbeck diese Schwimmerbereiche gesperrt. Als Ausgleich gab es bei optimalem Festivalwetter fetzige Bühnenshows mit „Planschmalöör“ und „Kasalla“, zwei Bands aus der Domstadt.