Kleinkunst : Ingo Appelt ist zu Gast in Walbeck

Walbeck Ende August kommen wieder mehrere Comedians in das Waldfreibad Walbeck und treten dort auf. Auch ein Bekannter aus dem Kölner Karneval ist zu Gast. Eintrittskarten sind online zu haben.

Am Mittwoch, 24. August, ab 20 Uhr übernimmt der selbsternannte Staatstrainer Ingo Appelt. Der Comedian präsentiert sein neues Programm: Mehr Spaß war nie! Ingo Appelt hat ein Geheimrezept gegen die deutsche Depression gefunden: Es gibt so lange auf die Zwölf, bis die Sonne wieder scheint. Schmerzen werden weggelacht. Als Bundesarschtreter will Ingo Appelt mit seinem neuen Programm aufrichten und trösten – wenn es sein muss eben mit Wahrheit und Zweckoptimismus.

Am 27. August tritt Luke Mockridge auf. Es ist seine dritte Live-Tour. Nachdem Luke Mockridge mit seinem letzten Liveprogramm „Lucky Man“ uns auf eine Reise der Selbstfindung mitgenommen hat, wechselt er jetzt die Perspektive: „Welcome back to Luckyland“ ist der Blick auf eine Welt, die uns ständig als Dystopie verkauft wird. Aber ist unsere Welt wirklich dem Untergang geweiht, oder kriegt die Menschheit doch noch die Kurve, wenn sie begreift, dass letztendlich jeder Einzelne für sein eigenes Luckyland verantwortlich ist?

„Wir sind sehr stolz und freuen uns, dass der Bäderverein im dritten Jahr in Folge dieses einzigartige Comedy-Event auf die Beine stellt. Bringt also wie gewohnt gerne eure eigenen Picknickdecken, Kissen oder Yogamatten mit und macht es euch auf der Liegewiese so richtig gemütlich, betont Benedikt May, Geschäftsführer des Bädervereins. Getränke und Essen können vor Ort erworben werden. Solange der Vorrat reicht, gibt es die Tickets online über die Webseite des Waldfreibad waldfreibad-walbeck.de. Alle Einnahmen der Veranstaltungen gehen zu Gunsten des Bädervereins Waldfreibad Geldern und den Erhalt des Waldfreibad Walbeck.