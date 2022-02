Wachtendonk : Zwei neue Standesbeamte in Wachtendonks Rathaus

Wachtendonk Jutta Röttges und Dirk Rauch haben in Bad Salzschlirf den nötigen Lehrgang absolviert. Jetzt dürfen sie Paaren das Ja-Wort abnehmen.

Für Heiratswillige in Wachtendonk gibt es jetzt noch mehr Gelegenheiten für das Ja-Wort. Denn es gibt mehr Standesbeamte. Nach einem zweiwöchigen Lehrgang mit anschließender Prüfung sind Jutta Röttges, Mitarbeiterin im Bürgerservice, und Dirk Rauch, Mitarbeiter im Bereich Soziales, erfolgreich aus Bad Salzschlirf zurückgekehrt. Dort ist der Sitz der Akademie für Personenstandsrecht des Bundes deutscher Standesbeamten. In dem intensiven Kursus wurden ihnen die notwendigen Kenntnisse zu den Rechtsgrundlagen im Personenstands- und Familienrecht vermittelt und die Anwendung der gesetzlichen Vorschriften anhand zahlreicher Fälle demonstriert. Mit den gewonnenen Erkenntnissen können sie nun ihr neues Aufgabenfeld als Standesbeamte in der Verwaltung wahrnehmen. Sie komplettieren damit neben Patricia Davies das Team der Standesbeamten in Wachtendonk.