Projekt in Wachtendonk : Der Zielpunkt Niers rückt immer näher

Der Wachtendonker Stadtgraben, wo er in die Niers mündet, am Friedensplatz. Foto: Klatt

Wachtendonk Der Wasser- und Bodenverband der Mittleren Niers hat die drei letzten Abschnitte für die Neugestaltung des Stadtgrabens in Wachtendonk entworfen. Die Präsentation erfolgte im Ausschuss für Planung, Liegenschaften und Verkehr. Die Finanzierung des Projekts muss noch geklärt werden.

Die letzten Schritte für die Neugestaltung des Wachtendonker Stadtgrabens sind getan. Zumindest auf dem Papier. Im Ausschuss für Planung, Liegenschaften und Verkehr hat der Wasser- und Bodenverband der Mittleren Niers die letzten drei der neun Bauabschnitte vorgestellt. Sie betreffen die Teilbereiche „Achter de Stadt“, „Steindeich“ und „Jungfernsteg“ und reichen damit bis zur Einmündung des Stadtgrabens in die Niers.

Durch die Umgestaltung soll, wie mehrfach berichtet, der Wasserlauf, der vor Jahrhunderten die mittelalterliche Burg Wachtendonks vor Angriffen schützte, wieder dauerhaft Wasser führen. So soll der Graben, der im jetzigen Zustand weitgehend trocken ist, wieder sichtbar werden. Und damit zu einer Attraktion für Einwohner und Besucher im historischen Ortskern werden.

Info Die bisherigen Beratungen 13. Dezember 2018 Der Gemeinderat stimmt der Umgestaltung des Stadtgrabens unter dem Vorbehalt eines Mitwirkungsrechts der Gemeinde zu. 23. Mai 2019 Der Rat billigt die Planungen für die ersten beiden Bauabschnitte „Laerheide“ und „Burgruine“. 13. Februar 2020 Der Rat stimmt den Planungen für die Abschnitte drei bis sechs („Pulverturm“, „Schoelkensdyck“, „Am Hoff“ und „Bruchtor“) zu, mit Änderungsvorschlägen zum Bruchtor. 25. Juni 2020 Der Rat entscheidet über die Abschnitte sieben bis neun.

Wie in den vorangegangenen Abschnitten hängen die Gestaltungsmöglichkeiten nicht zuletzt von den Grundstücksverhältnissen ab. „Wir bewegen uns ausschließlich auf gemeindeeigenen Flächen“, betont Planer Jonas Nienhaus vom Wasser- und Bodenverband der Mittleren Niers. Das führt zu einigen Einschränkungen.

Relativ viel Platz haben die Planer im Abschnitt sieben, „Achter de Stadt“. Der Wasserlauf wird ausgeweitet und etwas geschwungener gestaltet. Eine Auenfläche umgibt den Graben und dient als Retentionsareal. Sie soll gegenüber dem jetzigen Niveau um 80 Zentimeter tiefer gelegt werden und zwingt auch beim jetzigen Parkplatz zur Umgestaltung und Tieferlegung um etwa 40 Zentimeter. „Die Wiederherstellung des Parkplatzes ist eine Vorgabe der Gemeinde“, erklärte Nienhaus. Die unterirdischen Durchlassrohre von einem Meter Durchmesser werden hier wie überall ersetzt durch einen rechteckigen Rahmendurchlass der Größe 1,50 mal zwei Meter. Das soll die Wanderung von Lebewesen, etwa Fischen, ermöglichen.

Beengt geht es am Anfang von Abschnitt acht, „Steindeich“, zu. Erst in der Kurve gibt es laut Nienhaus mehr Möglichkeiten, das Gewässer samt Aue auszubilden. Hier kommt es, wie in allen Abschnitten, darauf an, ein durchgängiges Gefälle für das Fließgewässer zu erzeugen.

Am „Jungfernsteg“, dem neunten und letzten Abschnitt, sind die Möglichkeiten wegen der angrenzenden Bebauung noch mehr eingeschränkt. Der Graben soll auf Gemeindegrund so gut wie möglich vertieft und die Aue ausgebildet werden. Klar ist, dass der Wanderweg dort nicht am Gewässer entlang verlaufen kann.

Wie Bürgermeister Hans-Josef Aengenendt mitteilte, erklärte sich der Ausschuss mit dem Entwurf im Wesentlichen einverstanden. Allerdings gab es einige Prüfaufträge an den Verband. So sähen die Politiker am Bruchtor/Achter de Stadt gerne mehr Stellplätze als bisher geplant. Auch sollte genau gekennzeichnet werden, welche Bäume gefällt werden müssen und was als Ersatz vorgesehen ist.