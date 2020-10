Verkehr in Issum : Issum bekommt im Ortskern neue Verkehrsschilder

Verkehr in Issum

Issum Auf Änderungen einstellen müssen sich Autofahrer und Radfahrer im Zentrum von Issum. Einige Regeln im Straßenverkehr wurden geändert.

Im Issumer Ortskern gelten neue Verkehrsregeln, deshalb werden in dieser Woche Markierungsarbeiten durchgeführt. Das teilt die Gemeindeverwaltung mit. Auf Grund der Änderung der Straßenverkehrsordnung ist das Parken mit Parkscheibe in einer Zone mit eingeschränktem Halteverbot nur in gekennzeichneten Flächen erlaubt. Gleichzeitig wurde eine kleine Tempo-20-Zone eingerichtet und die Kapellener Straße zur Einbahnstraße erklärt. Deshalb wurden für die Straße „Markt“, die Kapellener Straße, die Mittelstraße, die Schulstraße und für ein Teilstück der Gelderner Straße neue Verkehrszeichen angeordnet.