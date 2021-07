Einzelhandel in Issum : „Die Issumer wünschen sich einen Drogeriemarkt im Ort“

Issum Eine Umfrage der CDU in Issum hat ergeben, dass ein Ersatz für die 2012 geschlossene Schlecker-Filiale her muss. Dafür müssten aber einige Regelungen geändert werden.

Es gibt Dinge, die vermisst man nicht weniger, nur weil es lange her ist, dass es sie mal gab. Den Issumern fehlt ihr Drogeriemarkt mitten im Ort, hat die CDU Issum festgestellt. Bei der Befragung unter Kindern und Jugendlichen, was sie sich an Sportangeboten wünschen, fiel unter „Sonstiges“ mehr als einmal das Stichwort „Drogeriemarkt“. Ralf Pottbeckers von der CDU, selbst Vater von Teenagern, wundert das nicht. Aber auch sonst sei es für Familien einfach und bequem gewesen, vom Babyartikel bis zum Shampoo in einer großen Auswahl alles im Ortskern kaufen zu können. Seit der Schlecker-Pleite 2012 und der Schließung sämtlicher Filialen, auch der in der Rosenstraße in Issum, fehlt es an einer derartigen Auswahl mitten im Ort.