Infos zum Nahverkehr im Kreis Kleve : Fahrplan im Kleinformat mit allen Infos zu Bus und Bahn

RP Im neuen Fahrplanbuch gibt es alle Infos zum Nahverkehr im Kreis Kleve. Darin zusammengefasst wurden alle Infos zum VRR- und NRW-Tarif, alle Angebote im Schienenverkehr, sowie alle Buslinien und Anruf-Sammel-Taxen.

Heinz-Theo Angenvoort von der Stabsstelle Umwelt, Klima, Mobilität und Nachhaltigkeit im Gelderner Rathaus: „Zu allen Infos gibt es auch einen sehr detaillierten Liniennetzplan. Mit dem Werk ist man gut unterwegs. Die Verbindung Geldern – Pont über die SL 2 wird nun montags bis freitags durch zusätzliche Angebote aufgewertet. Dabei integrieren wir auch die Haltestelle an der ‚Rheinischen Pilz Zentrale’ am Milchweg in die Linie. Für die Menschen, die dort arbeiten ein bedeutender Service“.

Zu haben ist das Fahrplanbuch kostenlos in den Geschäftsstellen der Sparkassen in Geldern, Sevelen, Rheurdt, Aldekerk, Wachtendonk und Straelen. Außerdem in den Bürgerbüros und Rathäusern in der Region sowie im Kundencenter von Niag/Look bei Lotto Kullu am Netto-Markt Issumer Tor. Informationen gibt es beim Mobilitätstelefon der Stadt Geldern: 02831 398777 (mobil@geldern.de).