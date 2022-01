Naturschutz im Gelderland : Wertvoller Lebensraum in den Fleuthkuhlen

Kapellen Bald beginnen Rodungsarbeiten im Naturschutzgebiet bei Kapellen. Grauweiden und Erlen müssen den seltenen Röhrichten weichen. Sie sollen durch eine Wiederaufforstung ersetzt werden.

Wie Monika Ochse vom NZ am Dienstag auf Nachfrage weiter mitteilte, werden Grauweiden und Erlen gefällt. Sie seien zwar auch schützenswerte Biotope, so die Expertin. Aber von denen gebe es im Naturschutzgebiet Fleuthkuhlen noch sehr viele, im Gegensatz zu den Röhrichten direkt am Wasser. Die seien extrem stark zurückgegangen. Deshalb müssen die Gehölze Platz machen für die Röhrichte.

Naturschutzgebiet Der Begriff Naturschutzgebiet (NSG) bezeichnet einen rechtsverbindlich festgesetzten Raum, in dem Natur und Landschaft unter besonderem Schutz stehen. Das NSG ist insofern eine Schutzkategorie des gesetzlichen gebietsbezogenen Naturschutzes, der im Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG) geregelt ist. Die Schutzgebiete werden durch Schilder gekennzeichnet, die in der Regel auch konkrete Gebote und Verbote für das jeweilige Gebiet auflisten. Sie sind ferner auch im Rahmen der Bauleitplanung verbindlich und müssen berücksichtigt werden. (Quelle: www.juraforum.de)

Auf den für die jetzige Rodung ausgewählten rund 9000 Quadratmetern haben sich jedoch in den vergangenen Jahrzehnten dichte Gebüsche aus Grauweiden und Erlen ausgebreitet. Die durch Torfstich entstandenen Fleuthkuhlen haben sich laut Monika Ochse, wie andere ähnliche Gewässer auch, in Richtung Wald entwickelt. „Der Wald holt sich die Gewässer wieder zurück“, umschreibt sie den natürlichen Vorgang.

In einem ersten Schritt werden bald in fünf Bereichen Gehölze entfernt: So an der Straße „Waltersheide“ nach dem Abzweig von der L 362 (Gelderner Straße) zur Boeckelt nahe des Bruckmannshofs, an der Beerenbrouckstraße nahe der Brücke über die Issumer Fleuth und an einem Kuhlengewässer bei Haus Beerenbrouck. Für die entfernten Gehölze müssen gemäß dem Forstgesetz Ersatzflächen mit Wald aufgeforstet werden.