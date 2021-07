Kevelaer : Führung durch Ausstellung mit Filmplakaten

Kevelaer An Filme aus acht Jahrzehnten erinnert eine Plakatschau im Niederrheinischen Museum in Kevelaer. Die Sonderausstellung kann besucht werden.

Die öffentlichen Führungen finden statt am 9. Juli, 31. Juli, 28. August und 27. Oktober um jeweils 15 Uhr sowie am 9. Oktober um 12 Uhr. Für das junge Publikum veranstaltet das Museumsteam am 18. September um 15.30 sowie um 17 Uhr eine „lebendige“ Kinder-Erlebnisführung. Der Eintritt kostet fünf Euro pro Person. Um Anmeldung wird gebeten unter Telefon 02832 954120 oder per E-Mail an info@niederrheinisches-museum-kevelaer.de.