Mobile Retter : Wenn es um jede Sekunde geht

Michael Laufenburg gehört zu den „Mobilen Rettern“. Er kann im Ernstfall Erste Hilfe leisten, noch bevor die professionellen Retter vor Ort sind. Foto: Evers, Gottfried (eve)

Kapellen Die Hilfe kommt aus der Nachbarschaft: Im Kreis Kleve sind zusätzlich zum Notarzt die „Mobilen Retter“ im Einsatz. Michael Laufenburg aus Kapellen ist einer von ihnen.

Im Ernstfall zählt jede Sekunde. Und da im Kreis Kleve Notarzt oder Rettungswagen oft weite Wege zurücklegen müssen, bis sie an der richtigen Adresse sind, gibt es die „Mobilen Retter“. Einer von ihnen ist Michael Laufenburg aus Kapellen. Gibt es in seiner Nähe einen Notruf etwa wegen eines Schlaganfalls oder eines Herzinfarkts, wird er gleichzeitig mit dem Notarzt alarmiert. Und eilt dann los, um im wahrsten Sinne des Wortes Erste Hilfe zu leisten.

Eine besondere Ausrüstung bringt er nicht mit: Michael Laufenburg kann das, was theoretisch viele, wenn nicht alle können sollten: Er kennt die Grundlagen der Ersten Hilfe, er weiß, was bei einem Herz-Kreislauf-Stillstand zu tun ist, er beherrscht die Herzdruckmassage. Und da er früher selbst Rettungswagen gefahren ist und als aktiver Feuerwehrmann sich auch immer wieder fortbildet, kennt er Notsituationen und ist besser als ein überforderter Angehöriger oder Nachbar in der Lage, die nötigen Handgriffe anzuwenden, die oft lebensrettend sind. Trifft der Notarzt ein, zieht er sich in den Hintergrund zurück oder ist nach Absprache noch helfend tätig, etwa im Gespräch mit den Angehörigen des Opfers.

Info Helfer müssen sich in Erster Hilfe auskennen Träger Der Kreis Kleve hat das Projekt „Mobile Retter“ in Zusammenarbeit mit dem Verein Mobile Retter gestartet. Mitmachen Gesucht werden Mitarbeiter des Rettungsdienstes, der Hilfsorganisationen und der Freiwilligen Feuerwehren sowie Ärzte, Praxis- und Klinikpersonal und Pflegekräfte – alle, die durch ihren beruflichen oder ehrenamtlichen Hintergrund ohnehin über gute Kenntnisse der Ersten Hilfe verfügen. Kontakt Zum Start gibt es ein Training. Alle Informationen findet man unter www.kreis-kleve.de/de/fachbereich7/mobile-retter/

Die Mobilen Retter sind oft Profis aus dem Rettungswesen oder Gesundheitsbereich, die sich auch in ihrer Freizeit bereit erklären, anderen zu helfen: Krankenschwestern, Pfleger, Sanitäter, Rettungsassistenten, Feuerwehrkräfte, DLRG-Schwimmer oder Ärzte. Sie leben in der Nachbarschaft des Betroffenen und sind in der Lage, unmittelbare qualifizierte Wiederbelebungsmaßnahmen einzuleiten – bis zum Eintreffen des Rettungsdienstes. Michael Laufenburg: „Diese wenigen Minuten können die entscheidenden Minuten für das Überleben des Patienten darstellen.“ Seit einem guten Jahr engagiert er sich für diese Aufgabe und konnte bei vier Einsätzen dreimal in lebensbedrohlichen Situationen helfen. Einmal kam der Rettungswagen zeitgleich mit ihm an.

Möglich macht den Einsatz der Mobilen Retter die moderne Technik: Die Mobilen Retter, die sich in unmittelbarer Nähe zum Notfall befinden, werden durch die GPS-Komponente ihrer Smartphones kontinuierlich geortet und nach Wahl des Notrufs 112 durch die Leitstelle automatisch parallel zum Rettungsdienst durch eine App informiert. Nach einem Feuerwehreinsätzen ähnlichem Statuskonzept halten sie die Zentrale über ihren Einsatz auf dem Laufenden. Die Leitstelle weiß so immer, wer wo ist und was passiert.