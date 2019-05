Religion : Im Gelderner Pfarrheim das Fastenbrechen gefeiert

Info

Ramadan Am Abend des 5. Mai (Sonntag) begann in diesem Jahr wieder der islamische Fastenmonat Ramadan. In der arabischen und asiatischen Welt, aber auch in Deutschland leben Millionen von Muslimen dann für vier Wochen enthaltsam.

Regel Jeweils von Beginn der Morgendämmerung bis zum Sonnenuntergang dürfen Muslime nichts zu sich nehmen.

Fastenbrechen Erst bei einem allabendlichen Fastenbrechen, genannt „Iftar“, wird gegessen und getrunken.