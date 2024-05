Tierheim meldet seltene Gäste Bartagame an Bushaltestelle in Geldern gefunden

Die beiden Tiere werden das Wochenende im Gelderner Tierheim verbringen und dann in den Terrazoo in Rheinberg gebracht. Dort werden sie von einem spezialisierten Tierarzt untersucht und können wahrscheinlich weitervermittelt werden. Die Reptilien werden in Gefangenschaft bis zu 15 Jahre alt, In freier Wildbahn bis zu 20.