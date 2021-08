Bundestagswahl im Gelderland : Straelener Jugendliche diskutieren über die Wahl

Die Wahlveranstaltung für die Straelener Jugend soll nach dem Erfolg 2020 jetzt wiederholt werden. Foto: Stadt Straelen

Straelen Im Jugendzentrum findet am 8. September eine Veranstaltung zur Bundestagswahl statt. Politiker sind dabei. Damit wird das erfolgreiche Format vom vergangenen Jahr aufgegriffen.

Unter dem Motto „KOMM!WAHL!KLAR“ lädt die Stadt Straelen junge Menschen am Mittwoch, 8. September, um 18 Uhr zu einer Infoveranstaltung ins Jugendzentrum „JuSt“ in Straelen ein. Die Veranstaltung bietet Erstwählern, aber auch jüngeren Jugendlichen Gelegenheit, ihre Fragen rund um die Wahl zu stellen und Antworten zu bekommen. „Mit diesem Format und im lebhaften Austausch möchten wir politisches Interesse bei jungen Menschen für die Wahl wecken und eine grundsätzliche Bereitschaft für demokratische Werte und ihre Teilhabe daran fördern“, erklärt Dirk Sieben, Leiter der städtischen Jugendarbeit.

Bereits im vorigen September hatte die Stadt vor der Kommunalwahl 2020 junge Wähler ins JuSt zur Diskussion über kommunalpolitische Themen mit Vertretern der Fraktionen sowie den Bürgermeister-Kandidaten eingeladen. Dieses Konzept kam gut an und wird mit der diesjährigen Veranstaltung fortgesetzt. Gemeinsam mit Vertretern der Ratsfraktionen soll im Dialog mit den Jugendlichen an die Fragen und Gespräche der Veranstaltung im Vorjahr angeknüpft werden. Aber auch neue Fragen und Themenfelder wie die Bedeutung der Bundestagswahl und mit ihr verbundene Themen, die für das Leben der jungen Menschen in Straelen wichtig sind, oder politische Unterschiede der demokratischen Parteien können beleuchtet werden.

Erneut gibt es eine digitale Umfrage, die sich an junge Menschen von 14 bis 25 Jahren richtet und an der sie per QR mit dem Smartphone teilnehmen können. Außerdem wurden bereits die Schulen eingeladen, gemeinsam mit den Schülern Fragen zu sammeln, die in die Veranstaltung einfließen werden. Da weiterhin nur eine begrenzte Teilnehmerzahl möglich ist, wird die Veranstaltung aufgezeichnet und kann per Live-Stream über den TWITCH Kanal https://www.twitch.tv/jugendarbeit_straelen verfolgt werden.