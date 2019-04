Ausstellung : Drei Männer und ihr besonderes Holz

Hermann Straeten, Markus Nießen und Jan Hovens (v.l.) im His-Törchen. Foto: Evers, Gottfried (eve)

Issum Hermann Straeten ist mit seinen Miniatur-Drechselarbeiten im Guinness-Buch der Rekorde zu finden. Markus Nießen verwandelt alte Obstbäume in Schreibgeräte. Jan Hovens erarbeitet geheimnisvolle Dosen und filigrane Schachfiguren.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Bianca Mokwa

Wer Hermann Straeten über die Schulter schaut, der muss schon ganz genau hinschauen. Denn wenn der Gelderner an seiner Drechselbank arbeitet, dann geht es schnell. Und das, was er drechselt, ist klein. So klein, dass er damit im Guinness-Buch der Rekorde steht. Nach Ostern fliegt er über den großen Teich, weil er eine Ausstellung in Chicago hat, gemeinsam mit anderen Miniatur-Künstlern.

Aber erst einmal sind seine Werke im Issumer His-Törchen zu sehen. Für die Besucher hat er sich an die Drechselbank gesetzt. Am 3. Mai gibt es eine Vorführung für Schulen und Vorschulkinder. „Bei mir besteht die Herausforderung darin, Sachen, die groß sind, auch in Klein zu fertigen“, sagt Straeten. Sein Lieblingsstück ist der Wiener Regulator, eine Wanduhr im Stil der Gründerzeit mit Uhrwerk. Auch die hat es ins Guinness-Buch der Rekorde geschafft. Seit 35 Jahren ist das Drechseln im Kleinformat sein Steckenpferd, mittlerweile sitzt er täglich sechs Stunden an der Maschine.

Info Öffnungszeiten und Dauer der Ausstellung Öffnung Die aktuelle Ausstellung „Deutsch-niederländische Drechselunikate – Vom Baum zum Holzkunstwerk“ kann dienstags bis donnerstags von 8.30 bis 12.30 Uhr und 14 bis 15.30 Uhr, freitags von 8.30 bis 12.30 Uhr und sonntags von 11 bis 13 Uhr und 15 bis 17 Uhr. Montags ist das His-Törchen geschlossen, auch an Karfreitag und Ostersonntag. Ende Die aktuelle Ausstellung geht noch bis Sonntag, 19. Mai.

Angefangen hat alles mit einem Puppenhaus für seine Tochter Tanja. Die Knöpfe und Verzierungen waren rund, er fragte seinen Architekten nach Rat. Der hatte eine Drechselbank, und schon ging es los.

„Wir Drechsler sprechen vom Drechselvirus“, sagt Markus Nießen und nickt wissend. Ihn hat es auch gepackt. Er zeigt auf die Vögel in einer der Vitrinen. Ausgestellt sind auch drei Schalen, die alle aus einer Knolle vom Birnbaum herausgearbeitet wurden. „Man muss wissen, wie es geht“, sagt der Mann aus Kevelaer. Eigentlich ist er Möbelrestaurator. Angefangen hat alles mit Antiquitäten. Das Drechseln hat ihn aber immer interessiert. Und die Geschichte hinter dem Rohstoff Holz.

In einer anderen Vitrine ist der Bootsmann ausgestellt. „Ein Stück Düsseldorfer Geschichte“ heißt es da. Der Drehkugelschreiber ist aus rund 400 bis 500 Jahre altem Holz gefertigt, das im Düsseldorfer Hafen gefunden wurde. Das Holz ist fast schwarz, schwer zu bearbeiten, aber durch die Handwerkskunst wurde es in eine neue Form und Funktion geführt. In seinem Geschäft in Kevelaer verkauft Nießen diese Dinge. Man gehe respektvoll mit dem Material um, sagt er über die Holzverarbeitung. „Auch wenn man einen Kirschbaum hat, der einen früher mit seinem Schatten und den Früchten erfreut hat. Da soll man schöne Sachen draus machen.“ Tatsächlich kommen Menschen in seinen Laden, die sich, aus welchen Gründen auch immer, von ihrem Lieblingsbaum trennen mussten, zum Beispiel weil der Sturm ihn umgeweht hat. Aus einem alten Apfelbaum macht Nießen dann einen Füller als Erinnerungsstück.

„Einfach für schön“, das gibt es natürlich auch. Jan Hovens aus Venlo zeigt typische „Stehrümchen“, wie er lachend sagt. Seine Spezialität sind Dosen mit Schraubverschluss. Da ist zum Beispiel die sehr filigrane Kombination aus Robinienholz und Seeigel. Anregungen holt der Niederländer sich aus Ausstellungskatalogen. „Inspirieren lassen, nicht kopieren“, lautet sein Motto. Auch fein gearbeitete Schachfiguren sind sein Metier. Natürlich könne man die Frage stellen, ob ein Schachspiel so aufwendig gearbeitet sein müsse, sagt Hovens. Aber die Antwort ist: Es geht auch um Schönheit.