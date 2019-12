Haushalt 2020 eingebracht : Kerken plant große Investitionen

Kerken Bürgermeister Dirk Möcking brachte am Mittwochabend im Gemeinderat den Entwurf des Haushalts für das nächste Jahr ein.

Wo investiert die Gemeinde? Mit Mitteln aus dem Integrierten Handlungskonzept (IHK) wird das Umfeld in der Einkaufszone Krefelder Straße verbessert. Auch vor der neuen Mensa an der Gesamtschule in Aldekerk wird der Rahmer Kirchweg umgebaut.

Was sind langfristige Investitionen? Am Ausbau an der Gesamtschule in Krefeld-Hüls für die Oberstufe wird sich Kerken mit zwei Millionen Euro beteiligen. Für 3,6 Millionen Euro werden die Grundstücke gekauft, auf denen das neue Wohngebiet Aldekerk-Süd in den nächsten Jahren entstehen soll. Wird gebaut, fließt natürlich (mehr) Geld in die Gemeindekasse zurück. Auch in die Windenergie wird investiert (500.000 Euro), in Zukunft soll die Gemeinde dann an den Windrädern mitverdienen.