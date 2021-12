Corona und seine Bekämpfung : 3G-Kontrollen in Gelderns Rathaus

Geldern Das Corona-Schnelltestzentrum wird ins Foyer des Bürgerforums verlegt. Die Corona-Impfungen finden weiterhin im kleinen Bürgerforum statt.

(RP) Wie die Stadt Geldern mitteilt, wird ab Montag, 13. Dezember, auch im Gelderner Rathaus die sogenannte 3G-Regel (geimpft, genesen, getestet) für den allgemeinen Besucherverkehr gelten. Am Haupteingang (Eingang zum Bürgerbüro) wird eine Person vom Sicherheitsdienst die 3G-Nachweise der Bürger kontrollieren, teilt die Verwaltung mit. Bei Bürgern, die zum Amt für Arbeit und Soziales, ins Standesamt, zur Wirtschaftsförderung oder zum Stadtarchiv möchten, wird der 3G-Nachweis von den Mitarbeitenden, die die Bürger am Eingang abholen, durchgeführt.

Das Testzentrum wird auch an Heiligabend sowie am ersten und zweiten Weihnachtsfeiertag geöffnet sein (jeweils von 8 bis 16 Uhr). An Silvester wird das Testzentrum von 7 bis 13 Uhr ebenfalls geöffnet sein. Der Link zur Terminbuchung für einen kostenlosen Schnelltest ist wie gewohnt unter ww.geldern.de/corona zu finden.

Die Corona-Impfungen, die in Kooperation mit dem Kreis Kleve angeboten werden, finden weiterhin im kleinen Bürgerforum statt. Laut Stadt sollen in Kürze auch noch weitere Impftermine freigeschaltet werden. Voraussichtlich am Donnerstag, 23. Dezember, 14 bis 20 Uhr und am Sonntag, 2. Januar, 9 bis 15 Uhr. Die Termine sollen in den nächsten Tagen freigeschaltet und können dann über die Internetseite www.impftermine-kreis-kleve.de gebucht werden.