Premiere am 17. November in Isssum : Kulturkreis startet neue Talk-Reihe mit Michael Schumacher

Premiere am 17. November in Isssum

Im Café Hygge in Issum geht es um Poetry, Comedy, Musik und Improvisation.

Poetry, Comedy, Musik, Improvisation: Wenn Michael Schumacher am Sonntag, 17. November, um 17 Uhr im Café Hygge das Mikrofon in die Hand nimmt, ist fast alles möglich. In Kooperation mit dem Kulturkreis Issum startet Schumacher ein neues Bühnen-Format. Bei der Premiere hat sich der Xantener Gäste aus der Poetry-Slam- und Comedy-Szene eingeladen: Achim Leufker aus Rheine, den Comedian und Musiker Mario Siegesmund aus Hamm und August Klar aus Paderborn treten an, um mit Witz, Spontanität und Erfahrung aus vielen Auftritten beste Unterhaltung nach Issum zu holen.