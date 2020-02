Medizinische Versorgung : Weiter Ärztehaus-Debatte in Kerken

Das ehemalige Jugendheim Aldekerk ist als ein möglicher Standort für ein Ärztehaus im Gespräch. Foto: Evers, Gottfried (eve)

Kerken Bürgermeister: Für die Gemeinde ist derzeit kein Facharzt vorgesehen.

Ein Antrag der BVK sah vor, einen Standort für ein Ärztehaus sowohl in Aldekerk als auch in Nieukerk zu ermitteln. Dieser wurde jetzt im Bauausschuss mehrheitlich abgelehnt. Laut den Ausführungen des Ausschussvorsitzenden Rainer Hufschmidt wurde in der Ratssitzung am 18. Dezember 2019 bereits über einen „mehr oder weniger gleichlautenden Antrag der SPD“ ein Beschluss gefasst. Somit sei die Verwaltung bereits beauftragt worden, entsprechende Standorte für ein Ärztehaus zu suchen.

BVK-Fraktionsvorsitzender Bernhard Rembarz: „Wir haben den Antrag natürlich nicht grundlos gestellt. Es ist so, dass die bisherige Beauftragung zunächst auf die Kostenermittlung für das Jugendheim ausgerichtet ist, als Umrüstung für ein Ärztehaus.“ Die BVK will, dass auch nach Standort-Alternativen Ausschau gehalten wird. Rembarz erkennt in dem beschlossenen Antrag eine gewisse Regungslosigkeit seitens der Verwaltung Seine Interpretation des Beschlusses: „Wir tun mal nichts und schauen mal, wie sich das kommerziell, privatwirtschaftlich weiterentwickelt.“

Rembarz will wissen, an welchen Stellen in Aldekerk und Nieukerk es städtebaulich sinnvoll wäre, ein Ärztehaus anzusiedeln. Seitens der Nieukerker Ärzteschaft bestehe dabei gegenwärtig kein Interesse an einem, so die klare Aussage der Ärzte in Kerken-Nord, informierten CDU-Mann Hufschmidt und Uwe Priefert von der SPD. Der Fokus auf den Standort Aldekerk sei deshalb für Priefert und Hufschmidt folgerichtig. Der SPD-Fraktionsvorsitzende hält die Ausführungen Rembarz’ für eine sehr eigenwillige Interpretation des SPD-Antrags, der im vorigen Dezember beschlossen wurde. Für ihn würde sich das bereits Beschlossene nicht auf die Kostenermittlung einer Umgestaltung des alten Aldekerker Jugendheims beschränken. „Ich verstehe nicht, warum sie den gleichen Antrag nochmal stellen, auch wenn sie es jetzt in blumige Worte verpackt haben und versuchen, es anders darzustellen“, bemerkte der SPD-Mann in Richtung Rembarz. „Grundsätzlich deckt unser Antrag alles ab, was sie gerade beschrieben haben.“

Die BVK will einen Schritt weitergehen und Kerken auch für neue Ärzte attraktiv machen. „Es heißt auch nicht, dass wir es auf die Ärzteschaft in Kerken beschränken müssen. Es ist die Frage, ob wir hier auch einen Fachärzte-Standort in dem Ärztehaus unterbringen“, so Rembarz. Es gäbe durchaus die ein oder andere Fachärzte-Anfrage, so der BVK-Fraktionsvorsitzende.