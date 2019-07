Bildende Kunst sucht Zuschauer : Zu Besuch bei kreativen Frauen

Bei der Arbeit: Ingrid Schade, Brigitte Otten, Christiane Wedershoven, Margret Kretschmer, Madeleine Terschüren, Ines Petry sowie Lea und Anette Quide (v.l.) im Alten Wasserwerk. Foto: Norbert Prümen (nop)

Wachtendonk Im offenen Atelier sind die Freizeitkünstler Geldern unter dem Motto „work in progress“ im Alten Wasserwerk in Wachtendonk tätig. Jeder kann der Gruppe in dieser Woche bei ihrer Arbeit zuschauen.

„Es kommt mir vor, als wäre ich mal eben in Südfrankreich gelandet“, sagt Ingrid Schade, die Vorsitzende der Freizeitkünstler Geldern. Im Alten Wasserwerk in Wachtendonk findet nun zum zehnten Mal das offene Atelier statt. Fünf Tage lang treffen sich die Mitglieder der Freizeitkünstler Geldern, um gemeinsam in idyllischer Umgebung Kunst zu machen. Bei bestem Wetter entsteht dort eine südliche Atmosphäre inmitten niederrheinischer Wiesen und Felder. Jeder ist eingeladen, einen Blick über die Schulter der Künstler während ihrer Arbeit zu werfen.

Die Künstler arbeiten in dem würfelförmigen Gebäude an verschiedenen Projekten. Einige bereiten sich auf die anstehende Ausstellung zum Thema „Freiheit“ vor, andere lassen sich von der „Umgebung und der Natur rund um das Alte Wasserwerk inspirieren und zu neuen spontanen Ideen hinreißen“, erklärt Schade.

Info Noch bis Freitag offenes Atelier Wann Die Freizeitkünstler haben ihr offenes Atelier noch bis Freitag, 26. Juli, jeweils in der Zeit von 14 bis 17 Uhr. Wo Altes Wasserwerk in Wachtendonk, Fliethweg 44. Zuschauen ist erwünscht.

Am Montag zeigten die Frauen der Freizeitkünstler Geldern ihre vielseitigen Ideen in allen Facetten. Claudia Wagenknecht ist nun im zehnten Jahr Mitglied und bereichert das Repertoire der Gruppe mit kunstvoll bemalten Steinen. „Ich male leidenschaftlich fein, detailliert und kleinformatig“ erzählt Claudia Wagenknecht. Die Freizeitkünstlerin orientiert sich an den Steinen, die sie sammelt. „Manchmal gibt der Stein schon eine Bedingung für das Motiv vor. Da meine Motive meist Tiere sind, ist die Farbe und Beschaffenheit des Steins ganz entscheidend dafür, welches Tier auf den Stein passt“, so Wagenknecht. Die Steine sind etwa hühnereigroß und passen perfekt in die Hand. Zum Verkauf stehen die kleinen Kunstwerke nicht, eher dienen sie als kleines Präsent für Familie und Freunde.