Umbau des alten Finanzamts : Gelderns „Ja-Hotel“ nimmt Form an

Wo jetzt noch Rohbau ist, soll schon bald die Lobby entstehen. Die Betreiber Heinz, Monika, Daniela und Marc Janssen im neuen Ja-Hotel. Foto: Heinz Spütz

Geldern Das Hotel, das derzeit im alten Finanzamt entsteht, hat jetzt einen Namen und feierte digitales Richtfest.

Noch liegt Staub auf den Böden im alten Finanzamt. Doch die Aufteilung der Räume gibt schon einen ersten Eindruck davon, dass hier ein Hotel entsteht. Seit einigen Monaten laufen die Bauarbeiten in dem alten Gebäude am Südwall. Nun hat Hotelbetreiber Marc Janssen einen ersten Einblick in die neue Herberge gegeben. Und dabei auch ein Geheimnis verraten, nämlich den Namen: „Ja-Hotel“ mit dem Zusatz „by Seepark“ wird in großen Buchstaben an der Fassade stehen.

Das „Ja“ leitet sich vom Familiennamen Janssen der Betreiber ab, die auch den Seepark führen. Und auch das neue Logo in den Farben Rot und Blau lehnt sich an den Schriftzug des Wellness-Hotels an der Danziger Straße an. Doch das Ja-Hotel soll eine andere Zielgruppe ansprechen, wie Marc Janssen erklärte. Der Seepark sei ein Ort für eine Auszeit, die neue Unterkunft hingegen ein Ort für alle, die tagsüber aktiv und unterwegs sind. „Das können Gäste sein, die in ihrer Freizeit oder beruflich hier sind, Außendienstler oder Monteure“, sagt Janssen.

Info Zahlen, Daten, Fakten zum neuen Hotel Eröffnung Ostern 2020 212 Fenster und Türen wurden ausgetauscht 10.000 Meter Kabel verlegt 2160 Quadratmeter Fassade verputzt und geklinkert 54 Zimmer und sechs Appartements 25 neue Jobs entstehen

Auch für die Eröffnung gibt es mittlerweile ein genaues Datum: An Ostern 2020, also um den 10. April herum, soll das Hotel seine Türen für die ersten Gäste öffnen. 54 Zimmer und sechs Appartements wird es in dem alten Gebäude des Finanzamts geben, zwischen 18 und 32 Quadratmeter groß. Ein Einzelzimmer soll 60 Euro die Nacht kosten, für eine Übernachtung im Doppelzimmer zahlen Gäste 75 Euro.

Auch die Gelderner sollen etwas von dem neuen Hotel haben, sagt Marc Janssen. Alle, die in Geldern geboren sind, bekommen einen Rabatt auf die Zimmer. Zudem stehe allen die Lounge zur Verfügung, in der man frühstücken, Kaffee trinken oder abends bis 23 Uhr einen Cocktail trinken kann. In einem Co-Working-Bereich können sich Leute in Arbeitsnischen zurückziehen oder einen Meetingraum für bis zu 14 Personen mieten. Auch hier sollen Unternehmen aus Geldern einen finanziellen Vorteil haben.

Der Check-in soll im Ja-Hotel rund um die Uhr möglich sein und mobil funktionieren. Zwischen 6.30 und 23 Uhr stehe aber immer ein Ansprechpartner an der Rezeption bereit, verspricht Marc Janssen. Die Mitarbeiter sollen dann auch Tipps für Ausflüge am Niederrhein geben können. Für die Hotelgäste gebe es zudem einen Fitnessraum, einen Waschsalon und einen Fahrradverleih.

Ebenfalls neu ist die Internetseite des Ja-Hotels, die am Mittwoch online gegangen ist. „Digitales Richtfest“ nannte Marc Janssen es. „Wenn wir schon kein richtiges Richtfest feiern können.“ Dort zeigt sich auch, dass die Janssens es ernst meinen mit dem Eröffnungstermin. Denn bereits jetzt können Hotelzimmer für April gebucht werden. Die ersten Übernachtungen in dem Hotel werden jedoch bei einem Gewinnspiel verlost.

Gesucht werden derzeit noch Mitarbeiter, die ab April in dem neuen Hotel arbeiten. Etwa 25 Jobs sollen dort entstehen, sagt Marc Janssen. Infos zu den Berufsmöglichkeiten gibt es beim Karrieretag am 3. Dezember im Seepark.

Logo des neuen Ja-Hotels in Geldern. Foto: Verena Kensbock