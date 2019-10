Chöre auf der Bühne in Nieukerk : Ein Martinskonzert mit Alphörnern

Nieukerk Im ausverkauften Adlersaal präsentierte der Nieukerker Männergesangverein sein Programm. Gemeinsam mit den Darbietungen von Gastchören und ungewöhnlichen Repertoires sorgte er für gute Unterhaltung.

Auch in diesem Jahr feierte der Nieukerker Männergesangverein mit mehr als 100 Akteuren sein Martinskonzert im Adlersaal. Der Vorsitzende Klaus Schmitz freute sich über ein volles Haus und übergab das Mikrofon an Theo Güldenberg, der informativ und charmant durch das abwechslungsreiche Programm führte. Er kündigte an, dass sich die Nieukerker Männer mit ihrem Dirigenten Frank Scholzen experimentierfreudig, weg von dem traditionellen Genre der „Alten-Herren-Riege“, an neue, zeitgemäße Chorliteratur gewagt haben.