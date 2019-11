Neue Aufgabe für Barbara Hendricks : Eine Botschafterin für die Naturparke

Friedel Heuwinkel begrüßte Barbara Hendricks als erste „Botschafterin Naturparke Deutschland“. Foto: Evers, Gottfried (eve)

Wachtendonk In ihrem neuen Amt will Ex-Umweltministerin Barbara Hendricks sich für Flora und Fauna einsetzen. Die Ernennung war in Wachtendonk.

Als sie noch Umweltministerin war, setzte sich Barbara Hendricks von Berufs wegen für die Natur ein. Seit Mittwoch trägt sie einen Titel, der für ein neues ehrenamtliches Engagement zu Gunsten von Flora und Fauna steht. Im Naturparkzentrum Haus Püllen in Wachtendonk wurde die SPD-Bundestagsabgeordnete zur „Botschafterin Naturparke Deutschland“ ernannt.

Für Andreas Coenen, den Verbandsvorsteher des Naturparks Schwalm-Nette, war die kleine Zeremonie ein Grund, stolz zu sein. „Wir werten das als Anerkennung für die guten Leistungen des Naturparks“, sagte er zur Begrüßung. Er wies auf die vielen Bemühungen hin, schon jungen Menschen den schonenden, bewussten Umgang mit der Natur zu vermitteln. Da gibt es die Naturpark-Kitas, und mehr als 50.000 Schüler sind durch den Naturparklehrer mittlerweile erreicht worden. Premium-Wanderwege und das Knotenpunktsystem der Radwege brächten viele Touristen in die niederrheinische Landschaft.

INFO Ein Programm mit vier Säulen Grundlage „Das „Wartburger Programm der Naturparke in Deutschland“ wurde 2018 verabschiedet. Ziel Darin ist die Entwicklung der Naturparke in ihren vier Säulen Schutz, Erholung, Bildung und Entwicklung bis zum Jahr 2030 beschrieben. Personal Die Botschafter sind ausgewählte Bundestagsabgeordnete mit einem Naturpark im Wahlkreis.

Barbara Hendricks, als Kleverin in der Region zu Hause und bestens vernetzt, kann laut Coenen das Anliegen der Naturparke bestens verkörpern. Auch sei ihr Bekanntheitsgrad hilfreich dabei, um das Anliegen in ganz Deutschland zu verbreiten.

Friedel Heuwinkel, der Präsident des Verbands Deutscher Naturparke (VDN), machte auf die Bedeutung dieser Gebiete aufmerksam. Die insgesamt 104 Naturparke in Deutschland erstrecken sich über 28 Prozent der Gesamtfläche, mehr als 18 Millionen Menschen leben in ihrem Einzugsbereich. In ganz Europa gibt es mehr als 900 Naturparke, wobei Heuwinkel die Tradition in Frankreich hervorhob.

Das „Wartburger Programm“ bildet nach seinen Worten die Grundlage, um bis 2030 die Leistung der Naturparke in Sachen Nachhaltigkeit weiter auszubauen. Die vier Handlungsfelder Schutz, Erholung, Bildung und Entwicklung seien dabei nicht als Schubladen zu verstehen, sondern sollen übergreifend sein.

„Der Schutz der Natur soll im Einklang mit der Bevölkerung erfolgen“, betonte Heuwinkel. Eingebunden werden Kommunen, Land und Bund, unter anderem, wenn es um die finanzielle Ausstattung und um die Erstellung von Schutzgebietskonzepten geht.

„Wir brauchen jemanden, der sagen kann, wie wertvoll die Arbeit der Naturparke ist“, wandte sich der VDN-Präsident an die neue Botschafterin, die künftig für die Aufgabensäule „Schutz“ zuständig sein soll.

Nachdem sie die Urkunde samt einem Blumenstrauß entgegengenommen hatte, bekundete Barbara Hendricks ihre Freude über die Anfrage des VDN. Sie machte darauf aufmerksam, dass bei aller Diskussion über die Klimakrise die Biodiversitätskrise ein wenig untergehe. „Die Artenvielfalt nimmt weltweit ab“, mahnte sie. In Deutschland seien extensiv genutzte Grünland-Biotope, Moore und Feuchtgebiete besonders gefährdet. Die Rolle der Naturparke als Kommunikator und Mittler werde immer wichtiger, ist die Botschafterin überzeugt. „Sie arbeiten mit vielen Akteuren zusammen und sprechen über Naturschutzfragen.“

Die Schutzgebiete nannte Barbara Hendricks als zweiten Pfeiler des Naturschutzes. Lobend hob sie das Programm „Natura 2000“ hervor, mit dem Schutzgebiete verankert werden. Das sei wichtig für die Akzeptanz und Wertschätzung sowie für die Vernetzung mit der sie umgebenden Landschaft. Die Ziele der Naturparke bewertete sie als „klar und ambitioniert“.