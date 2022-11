Gelderner Ideen- und Mitmachwerkstatt : Aus Recyclingprojekt soll Verein werden

Geldern Die Ideen- und Mitmachwerkstatt Innenstadt (IMI) in Geldern entwickelt Mitmachangebote zum Filzen, Stricken, Nähen, Betongießen, Enkaustik und Origami. Nun soll aus der Interessengemeinschaft ein Verein werden.

Angefangen hat es mit einem Recycling-Projekt. Vor drei Jahren trafen sich sechs Gelderner Bürgerinnen, um im „Unverpackt“-Laden eine Ausstellung zu zeigen, die zur nachhaltigen Nutzung von Textilien und Alltagsgegenständen anregen sollte. Daraus hat sich die Ideen- und Mitmachwerkstatt Innenstadt (IMI) entwickelt. Nun soll aus der Interessengemeinschaft ein Verein werden. Die Gründungsversammlung findet am Donnerstag, 24. November, ab 18 Uhr im Pfarrheim der evangelischen Kirche, Heilig-Geist-Gasse 2-4, in Geldern statt. Jeder Interessierte darf daran teilnehmen.

Die Interessengemeinschaft entwickelt Mitmachangebote zum Filzen, Stricken, Nähen, Betongießen, Enkaustik und Origami. Um die Präsenz auch während der Corona-Pandemie aufrechtzuerhalten, wurde ein weiteres Angebot gemacht: das Kreativ-Lädchen. Es besteht aus Regalen mit quadratischen Fächern, in denen handgearbeitete Kreationen zum Verkauf angeboten werden. In der Innenstadt wurden Pflanzkästen am Markt und in der Glockengasse aufgestellt, die von der IMI konzipiert, gebaut und bepflanzt wurden und die als Anregung dienen sollen, nachhaltig und klimaangepasst Balkone, Terrassen und Gärten zu begrünen. Inzwischen erfreut sich auch ein Kindergarten an den bunten Pflanzkästen.