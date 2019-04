Tourismus in Geldern : Sie wollen mehr Tourismus in Walbeck

Walbeck Studenten der Hochschule Rhein-Waal sollen Konzepte entwickeln, um mehr Besucher in das Spargeldorf zu locken.

„Wo gibt es Potenzial in Walbeck, was sind Tendenzen, wie kann man das unterstützen?“, fasste Janine Segref von der Wirtschaftsförderung zusammen. „Diese Fragen haben wir uns in einer vorherigen Gesprächsrunde schon gestellt.“ Das Ergebnis: Man wolle externe Impulse und Ideen einholen, in Zusammenarbeit mit der Hochschule Rhein-Waal. Dirk Reiser, Professor für nachhaltiges Tourismusmanagement, wird mit etwa 40 Studierenden in einer Projektarbeit neue Ideen zur Entwicklung des Tourismus in Walbeck erarbeiten. „Das ist keine Beratungsfirma, das sind Studenten“, sagte Reiser am Montag. „Aber meiner Erfahrung nach kommen in solchen Projekten oft Ideen auf, an die ich niemals gedacht hätte.“