Bürgergarten und Mehrgenerationenspielplatz : Kerken plant Verschönerungen

Der Bürgerpark am Elisabeth-Haus in Nieukerk soll aufgewertet und neu gestaltet werden. Foto: Bianca Mokwa

Kerken Der Bauausschuss beriet über den groben Rahmen und die Kosten zu den großen Projekten Bürgergarten in Nieukerk und Mehrgenerationenplatz in Aldekerk.

Die Frist läuft. Bis zum 30. September muss die Gemeinde Kerken die Entwurfsplanung und Kostenschätzung für die Umgestaltung des Nieukerker Bürgergartens bei der Bezirksregierung Düsseldorf einreichen zwecks Förderung. Im Bau- und Planungsausschuss gingen die Politiker noch einmal einzelne Punkte mit Planerin Stephanie Smidt durch.

Hauptelement ist der bestehende Baumbestand. Drumherum werden Elemente angeordnet, die ein Miteinander im Park in unmittelbarer Nähe des Elisabeth-Heims schöner machen sollen. Dazu zählen Spiel- und Bewegungsgeräte für Kinder und Senioren. Allerdings seien die Bewegungsgeräte für Senioren noch nicht in der Kostenschätzung enthalten, die von 810.000 auf 828.454,41 Euro gestiegen sei, so die Landschaftsplanerin.

Johannes Hartjes von der CDU bat um eine grobe Schätzung. Doch die sei schwierig, so die Planerin, da es sich je nach Art des Gerätes (einfache Bewegung oder Ganzkörpertraining) um eine Spanne zwischen 2500 bis 6000 Euro pro Gerät handeln könnte. Ebenfalls noch nicht in der Kostenschätzung enthalten ist die Gestaltung des Eingangsbereichs. Es kam allerdings die Idee auf, lokale Künstler in einer Art Wettbewerb dafür zu gewinnen und möglichst auch einen Sponsor. Sitzungsleiter Rainer Hufschmidt wies darauf hin, dass die Feinheiten noch zu einem späteren Zeitpunkt geklärt werden können. Zunächst sollen der Plan und die Schätzungen der Bezirksregierung vorgestellt werden.

Ein Punkt, über den sicher noch diskutiert werden wird, ist die Bühne. Die Landschaftsarchitektin schlug ein Holzdeck vor. Für größere Veranstaltungen soll eine Leihbühne aufgebaut werden. Es gehe darum, den parkähnlichen Charakter zu erhalten. Mit der Bühnenidee waren nicht alle einverstanden. Geklärt werden soll auch noch, wer die Holzverkleidung für die Müllbehälter des Elisabeth-Hauses bezahlt. Bürgermeister Dirk Möcking versprach, mit dem Caritasvorstand darüber zu sprechen.