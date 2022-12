Freie Fläche zwischen Friedhof und Ahornstraße Die Idee vom Hospiz für Issum

Das Argument der Verwaltung war, dass ja eigentlich altengerechtes Wohnen am Vogt-von-Belle-Platz geplant ist, ein Gemeinschaftsprojekt von Voba Immobilien und dem Caritasverband Geldern-Kevelaer. „Im Herbst hat man uns versprochen, dass uns die Pläne vorgestellt werden“, so Brüx. Das Konzept dafür gibt es schon seit zwölf Jahren. Stand jetzt, so Stephan von Salm-Hoogstraeten vom Vorstand der Caritas, wird es dort kein Altenheim geben. Angeboten habe die Caritas aber, dass sie die Bewohner durch ambulante Pflege oder durch das Angebot einer Sozialstation unterstützen würde, wenn es da seniorengerechte Wohnungen geben würde. Allerdings sehe er sehr wohl, dass laut dem aktuellen Pflegebedarfsplan in Issum noch Bedarf an einer stationären Pflege ist. „Wir sind sehr interessiert am Bau eines Seniorenheims in Issum“, sagt von Salm-Hoogstraeten. Wo das sein könne, darüber müsse man sich noch unterhalten. „Wir sind für Gespräche offen.“