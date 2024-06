Aktion in Straelen Schüler stehen auf für Demokratie

Bohn steht in einem Kunstraum, zusammen mit ihrer Kollegin, der Kunstlehrerin Verena Wanders. „Ich bin die Klassenlehrerin, aber die hätten gerade Kunst, also machen wir das alle zusammen“, sagt Bohn. An den Tischen sitzen Schüler und schneiden und kleben Fußabdrücke aus Fotos zusammen. Diese Fußabdrücke sind der gemeinsame Faden, der sich an diesem Tag durch die gesamte Schule zieht. Alle Klassen haben Fußabdrücke ausgeschnitten, sie bemalt oder beschriftet. „Das, was wir machen, was wir sagen, das hinterlässt ganz unterschiedliche Spuren“, sagt Verena Wanders.