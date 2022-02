Erfolgreiche Vermittlung : Ein Zuhause für Tierheimhund Lotti

Lotti aus dem Tierheim Geldern hat ein Zuhause gefunden. Foto: privat

Geldern Durch erfolgreiches Training konnte die ängstliche Hündin auf ein Zusammenleben in ihrer neuen Familie vorbereitet werden. Jetzt lebt sie sich ein.

Was Lotti, die kleine schwarz-weiße Mischlingshündin, so alles in ihren ersten anderthalb Lebensjahren erlebt hat, wird ihr Geheimnis bleiben. Als sie im November 2021 ins Gelderner Tierheim kam, war sie vom Veterinäramt aus ihrer bisherigen Familie entnommen worden.

„Sie war ein kleines Bündel Angst, ließ sich von niemandem anfassen“, erinnert sich Britta Franz. Sie leitet das Tierheim, das zum Tierschutzverein Geldern und Umgebung gehört. Eine Vermittlung schien erst einmal unmöglich. Denn zunächst musste die Hündin Vertrauen lernen und sicherer werden. „Uns war schnell klar, dass wir für sie professionelle Hilfe brauchen“, erzählt Britta Franz. „Aber die Hundeschulen, die wir angefragt haben, hatten einen langen Vorlauf.“ Was nicht zuletzt an der Corona-Pandemie liegt. Einerseits haben sich im Lockdown viele Menschen Hunde angeschafft, während gleichzeitig die Hundeschulen zeitweise schließen mussten. Als Glücksfall erwies sich die Wunschzettel-Aktion bei Fressnapf. „Trainingsstunden hat sich Lotti gewünscht – ob sie’s wusste oder nicht“, sagt Britta Franz und lacht. Die hat sie bekommen. „Es hing eine Karte im Baum: ,Ich lade Lotti zum Training ein‘, von Anke Brinkmann. Das war der zweite und wichtige Schritt in Lottis neues Leben.“ Nach einem kurzen Telefonat mit der Trainerin, die ihr Hundezentrum in Geldern hat, fand das erste Treffen im Tierheim statt. „Mit einem einmaligen Training war ihr einfach nicht geholfen. Wir arbeiten jetzt zusammen, bis sie so viel gelernt und Zutrauen gefasst hat, dass sie vermittelt werden kann“, versprach Anke Brinkmann. „Das ist mein Weihnachtsgeschenk für sie.“

Seitdem fuhr die gelernte Blindenführhund-Ausbilderin mindestens einmal pro Woche zum Gelderner Tierheim, um mit Lotti zu trainieren. Wenn sie in der Nähe war, legte sie dort auch öfter einen Zwischenstopp ein. „Wir freuen uns wirklich sehr und danken von Herzen dafür, dass sich Anke Brinkmann diese Zeit nimmt. Und dass, obwohl auch sie eigentlich voll ausgebucht ist“, sagt Britta Franz vom Tierheim. Jetzt gibt es sogar ein Happy End, denn in der vergangenen Woche ist Lotti adoptiert worden. Die Interessenten sind schon zum Training im Tierheim dazu gekommen und haben gelernt, mit der ängstlichen Hündin umzugehen und wie sie ihr Sicherheit geben können. Das weitere gemeinsame Training in Anke Brinkmanns Hundeschule haben sie schon gestartet. Mit nochmaligem „Weihnachtsbonus“ für Lotti: Ihr Training dort bleibt lebenslang kostenfrei.

