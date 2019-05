Nach Vorfall in Geldern : Peta setzt Belohnung für Hinweise zu Hundetöter aus

Der unbekannte Hundebesitzer wird von Polizei und Peta gesucht (Symbolbild). Foto: dpa/Ralf Hirschberger

Geldern Die Tierschutzorganisation Peta hat eine Belohnung ausgesetzt, um einen unbekannten Tierquäler zu finden. Der Spaziergänger hatte in Geldern einen Hund so schwer getreten, dass das Tier an seinen Verletzungen starb.

Erst hatten die beiden Hunde miteinander gespielt, dann haben sie gerauft, und schließlich trat der Hundebesitzer zu: Am Morgen des 23. April ist ein acht Monate altes Tier nach den Tritten eines unbekannten Mannes in Geldern gestorben. Nun sucht nicht nur die Polizei nach dem Täter, auch die Tierschutzorganisation Peta hat sich eingeschaltet und eine Belohnung für Hinweise ausgesetzt.

Der Vorfall ereignete sich am Dienstag, 23. April, gegen 9 Uhr auf der Max-Planck-Straße. Ein 30-jähriger Mann aus Geldern war dort mit seinem Bordercollie-Mischling spazieren. Nach Angaben der Polizei traf das Gespann auf einen anderen Hundebesitzer, der mit seinem Schäferhund-Mix unterwegs war.

Die beiden Tiere spielten miteinander, wobei der Schäferhund den jungen Bordercollie in die Wange zwickte. Als der acht Monate alte Hund knurrte, eskalierte die Situation offenbar. Der unbekannte Besitzer des Schäferhunds trat mehrmals gegen den Körper des Bordercollies und rannte in das Wohngebiet an der Brabanter Straße davon. Der 30-Jährige brachte seinen verletzten Hund zum Tierarzt, das Tier starb jedoch am nächsten Tag.

Die Polizei sucht mit folgender Personenbeschreibung nach dem Mann: Er ist 25 bis 30 Jahre alt, etwa 1,95 Meter groß, hat einen Dreitagebart und kurze, an den Seiten mit einem geschorenen Muster versehene braune Haare. Bekleidet war er mit einer dunklen Weste mit Reflektoren, einer schwarzen Arbeitshose sowie schwarzen Arbeitsstiefeln. Hinweise nimmt die Kripo Geldern unter der Telefonnummer 02831 1250 entgegen.

Peta hat nun zusätzlich eine Belohnung in Höhe von 1000 Euro für Hinweise ausgesetzt, die zu einer Verurteilung des Mannes führen. Zeugen können sich unter der Telefonnummer 01520 7373341 bei der Tierschutzorganisation melden.