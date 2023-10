So geht es weiter für Patienten von Dr. Camp Kassenärztliche Vereinigung arbeitet an Lösung für Hausärztin in Sevelen

Am Montagmittag teilt die KV Nordrhein mit, wie es weitergeht: „Um die Fortsetzung der ambulanten Versorgung an den Medicus-Standorten zu koordinieren, steht die KVNO im engen Austausch mit dem gerichtlich bestellten Insolvenzverwalter, den jeweiligen Kommunen sowie mit den von den Praxisschließungen betroffenen Ärztinnen und Ärzten.“ Ziel sei es, Lösungen zu finden, um die ambulante Versorgung langfristig sicherzustellen. Dafür ist ein Team von Niederlassungsberaterinnen und -beratern und Sicherstellungsmanagern der KVNO im Gespräch mit den betroffenen Ärztinnen und Ärzten. Insgesamt sind sieben von den Medicus Genossenschaften Rheinland und Euregio betriebenen Haus- und Frauenarztpraxen betroffen. „Ausdrückliches Ziel ist es, die bei den Ärztegenossenschaften bisher angestellten Medizinerinnen und Mediziner dort zu halten, wo diese praktiziert haben“, so die KV Nordrhein. „Außerdem sollen sie ihre Arbeit in der Praxis so zeitnah wie möglich wiederaufnehmen können.“