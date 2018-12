St.-Clemens-Hospital Geldern: 3D im OP und weitere gute Nachrichten

GELDERN Zum Jahresende gibt es mehrfach Erfreuliches im St.-Clemens-Hospital. Das Haus hat rund 100.000 Euro in neue Technik investiert. Die 1000. Geburt hat sich ereignet, und die Kinderklinik hat ein Zertifikat erneuern können.

Die glückliche Geburt eines Kindes dürfte der wohl schönste Grund sein, in ein Krankenhaus zu gehen. Mit der 1000. Geburt im St.-Clemens-Hospital im Jahr 2018 ist Lukas Smitman zur Welt gekommen: 3460 Gramm schwer, 50 Zentimeter groß und eine riesige Freude nicht nur für seine Eltern Yvonne und Daniel Smitman und seine Geschwister Fabian (9), Janik (7) und Pia (bald 2), sondern das ganze Haus. Lukas’ Geburtstag am 13. Dezember war fast eine Punktlandung, ein Tag nach dem errechneten Termin.

Andere Gründe, Patient in einer Klinik zu werden, sind weniger erfreulich. Und wenn es denn schon sein muss, dann sollen Eingriffe möglichst schonend sein – das wünschen sich Patienten und Ärzte. Das St.-Clemens-Hospital hat nun ein Gerät angeschafft, mit dem Bauchspiegelungen auch bei aufwendigeren Operationen immer noch minimalinvasiv, also per „Schlüsselloch“-Verfahren, durchgeführt werden können.

Bei einer Schlüsselloch-OP hat der Arzt keinen direkten Einblick in den Körper. Die Bilder werden stattdessen von einer Kamera auf einen Monitor übertragen. Dort ist der Eingriff also zweidimensional zu sehen. Bei gängigen Eingriffen ist das für erfahrene Chirurgen kein Problem. „Schwieriger wird es bei komplizierten Bauchoperationen“, erklärt Chefärztin Susanne Born. Etwa, wenn große Tumore vom umliegenden Gewebe zu trennen sind. „Bislang konnten wir die Ausdehnung in die Tiefe nur erahnen. Wir mussten uns langsam an die Stellen herantasten oder konventionell operieren.“