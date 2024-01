Teil der Projektwoche Antisemitismus Straelener Schüler in der Mahn- und Gedenkstätte Düsseldorf

Ganz vertieft sind die Schülerinnen Maya und Ola in die Unterlagen zur damals 17-jährigen Zwangsarbeiterin Marta Popielarczyk. Sie rekonstruieren zusammen mit ihren Mitschülerinnen und Mitschülern den Lebensweg einer Jugendlichen, die zu der Zeit des Nationalsozialismus lebte. „Erschreckend fand ich“, sagt die 16-jährige Ola, „wie gefährlich die gesellschaftlich-politische Situation damals für die jungen Menschen war.“ Die Schülerin hat einen Koffer mit Requisiten in der Hand und begibt sich mit diesem in der Mahn- und Gedenkstätte Düsseldorf auf Spurensuche. Ihre Gruppe wird zur Expertinnen für die 17-jährige Marta Popielarczyk. Jene wurde 1941 beim sonntäglichen Gottesdienst in der Nähe der polnischen Stadt Lodz verhaftet und zur Zwangsarbeit in die Landeshauptstadt gebracht, um in der Seifen- und Glyzerinfabrik Peter Cremer in Düsseldorf-Heerdt zu arbeiten. Zwei bis dreimal in der Nacht wurde sie im Durchschnitt angegriffen und kannte kein Gefühl für Sicherheit. Insgesamt gab es 30.000 Zwangsarbeiter in Düsseldorf, etwa 300 davon waren junge polnische Zwangsarbeiterinnen, die für die Arbeit in der Fabrik zwangsrekrutiert wurden. Die Schülerinnen und Schüler des Städtischen Gymnasiums Straelen haben sich fünf Tage lang, vom 22. bis zum 26. Januar, im Rahmen einer „Woche gegen Antisemitismus“ anlässlich des Holocaust-Gedenktages am 27. Januar mit den Themen Antisemitismus und Holocaust beschäftigt. Neben einer Projektwoche, die von den Schülerinnen und Schülern des Geschichts-Zusatzkurses der Qualifikationsphase organisiert wurden, hat Geschichtslehrerin Lydia Cürlis für die gesamte Jahrgangsstufe 10 einen Ausflug zur Mahn- und Gedenkstätte, dem Stadtmuseum sowie der Erinnerungsstätte Alter Schlachthof in Düsseldorf organisiert.