Hochwasser in Wachtendonk Pegel der Nette erreicht neuen Rekordwert

Am Donnerstagmittag gab es drei Pegel in ganz Nordrhein-Westfalen, die die Warnstufe drei überschritten hatten: zwei in den Hochwassergebieten an der Weser in Ostwestfalen und der Pegel der Nette bei Haus Langenfeld in Wachtendonk. Auf 1,30 Meter ist der Wasserstand am Donnerstag geklettert und damit so hoch wie noch nie zuvor. Seit 1950 wird der Wasserstand der Nette beobachtet, so ist es auf einem kleinen Schild am Pegelhäuschen zu lesen. Der bisherige Höchststand datiert vom 13. November 2010, als bei Haus Langenfeld 1,28 Meter gemessen wurden. Nun war es also noch etwas mehr.