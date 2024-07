Warnstufe 2 überschritten Hochwasser an der Fleuth in Geldern

Per Definition besteht dann die Gefahr der Überflutung einzelner bebauter Grundstücke oder Keller sowie der Sperrung von Verkehrsverbindungen oder vereinzelter Feuerwehreinsätze. Nicht passiert werden können momentan etwa die Unterführungen an der Fleuth unter die Bundesstraße 9 und am Brühlschen Leitgraben am alten Bahndamm in Geldern am Holländer See. Da hiervon allerdings nur Fußgänger und Radfahrer betroffen sind, halten sich die Auswirkungen für den Verkehr in Grenzen.