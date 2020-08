Historischer Verein Geldern : Festungswanderung und Förderpreis

Geldern Der Historische Verein für Geldern und Umgegend öffnet ab sofort wieder seine Geschäftsstelle an der Hartstraße. Gleichzeitig laufen erste Aktivitäten an. Unter anderen ist ein Streifzug durch die Stadtgeschichte geplant.

Parallel laufen die ersten Aktivitäten des Vereins wieder an. Am Dienstag, 18. August, wird die Reihe „Laufend lernen“ fortgesetzt, die im vergangenen Jahr mit großem Erfolg gestartet wurde. Zuletzt hatte Ehrenvorsitzender Heinz Bosch im Februar bei einem Spaziergang durch Geldern an die letzten Kriegstage, die Zerstörung der Stadt und die Befreiung vom Nationalsozialismus erinnert.

Zum Comeback steht ab 19 Uhr die Neuauflage einer Führung auf dem Gelderner Festungswanderweg unter Leitung von Dr. Wilfried Kleiböhmer und Gerd Halmanns auf dem Programm. Die beiden Experten möchten während der etwa fünf Kilometer langen Wanderung auf den Festungsgräben einen wichtigen Teil der Stadtgeschichte des 16. bis 18. Jahrhunderts erlebbar machen. Wegen der Pandemie ist die Teilnehmerzahl auf 18 Personen beschränkt, die in zwei Gruppen eingeteilt werden. Interessenten können sich per E-Mail unter historischer.verein.geldern@web.de anmelden. Die Veranstaltung, die sich nicht nur an Mitglieder richtet, findet ausschließlich draußen statt. Deshalb können der Mühlenturm und die Kasematten diesmal nur von außen vorgestellt werden. Die Teilnahme am historischen Streifzug ist kostenlos, Treffpunkt ist vor der Geschäftsstelle.