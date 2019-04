Auszeichnung : Tekath-Preis für Theresa Langenhoff

Preisträgerin Theresa Langenhoff (3.v.l.) mit der Jury und der Laudatorin Dr. Marion Brüggler (l.). Foto: Evers, Gottfried (eve)

Geldern Der Historische Verein für Geldern und Umgegend zeichnet die junge Forscherin aus. Masterarbeit über eine Grabung in Wachtendonk.

Gerade 26 Jahre jung ist Theresa Langenhoff. Und doch genießt sie schon hohes Ansehen in der archäologischen Fachwelt. Darauf wies am Freitagabend Gerd Halmanns, der Vorsitzende des Historischen Vereins für Geldern und Umgegend, im Bürgerforum hin. Dort erhielt die Frau aus Rhede eine Würdigung für ihre wissenschaftliche Arbeit. Bei der siebten Verleihung des mit 2500 Euro dotierten Karl-Heinz-Tekath-Förderpreises wurde sie als insgesamt elfte Preisträgerin ausgezeichnet. Sie bekam den Preis für ihre Masterarbeit „Die römerzeitliche Siedlung bei Wachtendonk-Meerendonkshof“, die sie an der Universität Freiburg schrieb, wo sie ihr Studium im März 2018 mit „sehr gut“ abschloss.

Die Grabung in Wachtendonk, die Theresa Langenhoff mit ihrer „wundervollen Masterarbeit“, so Halmanns, dokumentierte, fand vom Sommer bis Spätherbst 2014 statt. Es galt, einer der Fundmeldungen über eine mögliche römische Ansiedlung, die in den 1950er und 1960er Jahren gemacht wurden, nachzuspüren, bevor die Kiesabgrabung jegliche Zeugnisse unzugänglich machte. Auf einem Areal von 4800 Quadratmetern waren die Mitarbeiter der Außenstelle Xanten des LVR-Amtes für Bodendenkmalpflege tätig. Alles wurde zusammengetragen: Funde, Bilder, Zeichnungen. So beschrieb es die junge Wissenschaftlerin, die sich „froh und stolz“ über den Förderpreis äußerte. Nachgewiesen wurden schließlich vier einzelne Gebäude, zwei Brunnen, ein langer Graben und verschiedene Gruben.

Info Ehrung wird alle zwei Jahre vergeben Namensgebung Benannt ist der Karl-Heinz-Tekath-Förderpreis nach dem früheren, im Dezember 2004 verstorbenen Kreisarchivar in Geldern. Ziel Um die Erinnerung an Karl-Heinz Tekath und seine Leistungen für die niederrheinländische Geschichte wach zu halten, hat der Historische Verein für Geldern und Umgegend 2005 den nach ihm benannten Förderpreis ausgeschrieben. Turnus Mit dem Förderpreis werden alle zwei Jahre junge, engagierte, fachlich hervorragende Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler ausgezeichnet, die sich im Bereich der regionalen Kultur und Geschichte hervorgetan haben.

Theresa Langenhoff habe in einem vorbildlichen Katalog alle Spuren und Materialien der Grabung dargelegt, würdigte Laudatorin Dr. Marion Brüggler von der LVR-Außenstelle Xanten die Leistung der jungen Archäologin. Lange Zeit hätten flächige Ausgrabungen römischer Siedlungen im Hinterland Xantens gefehlt. Erst ab 2007 hätten Funde in Weeze-Vorselaer, Keve­laer-Grotendonk und eben Wachtendonk-Meerendonkshof gezeigt, dass die Region mitnichten spärlich besiedelt war. „Wachtendonk-Meerendonkshof ist die einzige abschließend ausgewertete Siedlung in Xantens Hinterland.“

Gelderns Bürgermeister Sven Kaiser betonte die Bedeutung des Förderpreises. Er bewirke, dass junge Wissenschaftler dazu beitragen, die Wurzeln der regionalen Kultur aufzudecken. Halmanns berichtete, dass es die fünfköpfige Jury einmal mehr nicht leicht gehabt habe angesichts auch anderer preiswürdiger Arbeiten. Die Entscheidung für das Werk Theresa Langenhoffs sei letztlich aber einstimmig gewesen. Bei der offiziellen Übergabe war der Beifall groß.