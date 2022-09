Friedrich-Spee-Gymnasium auf Exkursion : Schüler erkunden historisches Geldern

Zwischenstopp an der Steprather Mühle in Walbeck. Foto: Laura Kretzmann

Geldern Bei einer Fahrradtour lernten Schüler der neunten Klasse vom Friedrich-Spee-Gymnasium die Hintergründe der NS-Zeit sowie den Zweiten Weltkriegs besser verstehen.

Von der Schule aus ging es zunächst nach Pont (Damm) zu einem Denkmal, auf dem die Namen der dort im Januar 1945 standrechtlich erschossenen vier Deserteure der deutschen Wehrmacht geschrieben stehen. Die Hingerichteten waren junge Männer – drei von ihnen erst 18 Jahre alt –, die sich den brutalen Kampfhandlungen entziehen wollten. Dafür wurden sie mit dem Tod bestraft. Nach einem kurzen, aber eindrucksvollen Vortrag ging es weiter nach Lingsfort hinter der deutsch-niederländischen Grenze bei Walbeck. Unterwegs kamen die Teilnehmer an der ehemaligen Fossa Eugeniana aus dem Jahr 1626 vorbei. Dieses Kanalprojekt wurde im Achtzigjährigen Krieg (1568-1648) von den Spaniern im Kampf gegen die Freiheitsbestrebungen der Niederländer geplant und angefangen, doch nie fertiggestellt. Allerdings finden sich in der Landschaft noch zahlreiche Spuren und Hinweise auf die Fossa (Kanalverlauf, Schanzen).

Nach einer Pause im niederländischen Lingsfort führte der Weg weiter zur dritten Station der Exkursion, der Grundschule in Walbeck, wo Anfang 1945 das Kommandozelt der britischen Streitkräfte unter Leitung von Churchill und Montgomery gestanden hat. Ein Ort, an dem ein Stück Weltgeschichte geschrieben wurde, da die britische Generalität hier das Ende des Zweiten Weltkrieges mit dem Rheinübergang der alliierten Truppen (Operation Plunder) vorbereitete. Am Schmalkuhler Weg in Walbeck lag die vierte und letzte Station der historischen Fahrradtour: der lokale Friedhof, auf dem sich sieben Gedenktafeln für die im Ersten und Zweiten Weltkrieg gefallenen, getöteten und vermissten Walbecker Bürgerinnen und Bürger befinden. Viele Namen sind zu lesen. Und hinter jedem Namen steckt eine Geschichte.