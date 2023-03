Aktion Hilfe vom Niederrhein erreicht Menschen in Ukraine

Organisiert hat das Ganze die Schnelle Nothilfe Neuss. Die Lkw wurden von Scholz Kühllogistik, Spedition Meyer aus Wittlich und der Firma Dams aus Geldern zur Verfügung gestellt. An Bord waren jede Menge gesammelte Spenden, unter anderem die, die bei Martin Weynerts Frau Angelika regelmäßig in Kapellen ankommen. „Zum Glück haben wir noch die Garage der Nachbarn“ sagt sie. Seit Beginn des Krieges sammelt sie Kleidung, Möbel, Spielsachen und gibt es unter anderem an Geflüchtete weiter. Ein Teil geht auch auf die Reise und wird zu den Menschen in das umkämpfte Gebiet gebracht. Die brauchen natürlich andere Sachen, als die Menschen, die geflüchtet sind. In der Ukraine werden immer noch Medikamente, Gehhilfen, Rollstühle, Inkontinenzeinlagen und Verbandsmaterial benötigt. Viele Menschen sind verletzt und brauchen jede nur erdenkliche Hilfe.