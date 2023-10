Am 12. November in der Dorfstube Wankum Hilfsgemeinschaft bittet um Spenden für die Ukraine

Die Hilfsgemeinschaft bittet die Bevölkerung um Spenden, die den Menschen in der Ukraine helfen, den anstehenden Winter zu bewältigen. Insbesondere gesucht wird alles für den Haushalt (Töpfe, Pfannen, Geschirr), Bettwäsche, Decken, Handtücher, Winterkleidung und Schuhe für Erwachsene und Kinder, Spielzeug und Schultaschen, Stoff und Wolle. Die Spenden können am Sonntag, 12. November, in der Zeit von 10 bis 17 Uhr in der Wankumer Dorfstube, Martinsplatz 4, Wachtendonk-Wankum, abgegeben werden.