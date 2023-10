Hilferuf an Kerkens Bürgermeister Dirk Möcking Anlieger wollen Raser auf der B9 in Rahm stoppen

Wer in Rahm sein Grundstück verlässt, muss sehr konzentriert sein. Denn zumindest auf der rechten Seite Richtung Aldekerk gibt es weder Radweg noch Bürgersteig, man steht direkt auf Fahrbahn der B 9. Und damit auf einer der meist befahrenen Strecken im Kreis Kleve. Zwar gilt dort wie immer in geschlossener Ortschaft Tempo 50, doch aus Sicht der Anwohner halten sich besonders nachts und in den Morgenstunden daran nur wenige Fahrer. Oder in der Hauptverkehrszeit sind so viele Autos auf der Straße, dass man sowieso keine Chance hat, von seinem Grundstück zu kommen. Betroffen ist auch das Restaurant Brands Vistro. Die Gäste können nur auf der gegenüberliegenden Straßenseite parken und müssen dann versuchen, möglichst schnell und heil zur Gaststätte zu gelangen. Den Anwohnern langt es nun: Angeführt von Josef von Ulrike Brand haben einige Anlieger Schreiben verfasst, um auf die gefährliche Situation aufmerksam zu machen.